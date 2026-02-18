Найстарший 111-річний житель США назвав секрет свого довголіття

Довгожитель дав пораду, як прожити гарне життя

Чоловік Луїс Кано вважається найстарішим мешканцем США, торік чоловіку виповнилося 111 років. Він розповів про своє життя та зізнався в чому криється секрет його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на fox5ny.

Після дня народження Луїса Кано у грудні 2025 року, коли йому виповнилося 111 років, довгожитель посів 12 місце у рейтингу найстаріших чоловіків світу. За словами Луїса Кано, секрет його довголіття криється у здоровому способі життя. Він дав пораду тим, хто теж хоче прожити довге життя: «Не пийте багато. Добре висипляйтеся та не куріть». А щоб жити добре, Кано порадив «добре поводитися».

Луїс Кано має 10 дітей та 11 онуків фото: fox5ny.com

Луїс Кано народився 9 грудня 1914 року в Колумбії та зараз мешкає в Ліндені в штаті Нью-Джерсі, що у США. В молоді роки чоловік служив у колумбійській армії. Після чого керував власною службою водіїв та автопарком автобусів. У 1948 році Луїс Кано зустрів свою дружину Алісію Анджело Кано. У шлюбі в подружжя народилося 10 дітей. Наразі 111-річний чоловік має 11 онуків, п’ятьох правнуків та двох праправнуків.

Більшість часу 111-річний Луїс Кано проводить вдома фото: fox5ny.com

У 1990-х роках родина Кано переїхала з Колумбії до містечка у штаті Нью-Йорка, а після смерті дружини Луїс Кано переїхав до Ліндена. Зараз він проживає у США разом зі своїми двома дітьми. Переїзд до США був великим досягненням для Кано. Наразі більшість часу Луїс Кано проводить вдома, де полюбляє дивитися у вікно, розмірковувати та спостерігати за літаками.

