Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження

Зв’язок між проживанням біля АЕС та смертністю через рак має лише статистичне підґрунтя

АЕС впливає на здоров'я людей та збільшує ризик захворювання на рак. Це підтверджує дослідження науковців Гарвардського університету. Вчені з’ясували, як проживання поруч з АЕС пов’язанне із захворюванням раку та ризиком смерті через цю хворобу. Про це пише «Главком» із посиланням на опубліковані результати дослідження в журналі Nature Communications.

В ході дослідження науковців з’ясували, як одна АЕС може впливати на цілий регіон, для цього було проаналізовано дані з 2000 по 2018 роки. За результатами дослідження, близько 115 тис. смертей було зафіксовано за цей період, 6,4 тис. кожного року. Ці смерті пов’язують із тим, що хворі жили близько до АЕС. Найбільш вразливою категорією людей були пацієнти похилого віку.

Попри те, що науковці під час дослідження враховували різні критерії населення, як вік, кліматичні умови, рівень освіти та доходу, спосіб життя, вагу паціжнтів, відстань до найближчих лікарень тощо. Головним показником для усіх хворих на рак було близьке розташування до АЕС.

За словами одного з авторів дослідження професора Петроса Кутракіса, радіація не є чинником виникнення раку в людей, що жили поруч з АЕС. Адже радійний фон під час дослідження не вимірювали. Зв’язок між проживанням біля АЕС та численними смертями мешканців цих регіонів через рак має лише статистичне підґрунтя.

Ще одним прикладом ймовірного впливу радіації на життя мешканців міста з АЕС є штат Массачусетс у США. У цьому регіоні також фіксувалося зростання смертей місцевих мешканців від раку, які жили поруч з АЕС. На думку вчених, питання впливу атомної енергетики на здоров’я людей потребує вивчення та моніторингу від держав.

Також повідомлялося, люди, які часто користуються послугами солярію, мають більшу схильність до захворювання раком шкіри. За даними Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) ВООЗ, понад 80% меланом викликані впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру. Вчені Північно-Західного університету в штаті Іллінойс провели дослідження та з’ясували, що розвиток меланоми може викликати солярій.