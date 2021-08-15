П'ятиденна магнітна буря накриє Землю: як захиститися від її впливу

Магнітна буря 16-20 серпня буде досить потужною

Магнітна буря накриє Землю вже в понеділок, 16 серпня і триватиме протягом п'яти днів. Про це повідомляє «Главком».

Магнітна буря 16-20 серпня буде вже досить потужною.

Згідно з даними експертів, 16-17 серпня очікується сильна магнітна буря. Найнебезпечніший для здоров'я день - 16-е число, потім буря піде на спад.

Ще одна магнітна буря середньої сили очікується 29 серпня.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур