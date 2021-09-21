Рада спростила закупівлю інноваційних ліків

Парламент прийняв ще один закон про ліки

Рішення підтримали 309 народних депутатів

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №, який дозволить закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу.

Рішення підтримали 309 народних депутатів. За словами ініціаторів законопроєкту, завдяки йому держава зможе закуповувати ліки з доведеною ефективністю за вигідними цінами й платити за них в тому випадку, якщо вони допомогли пацієнтові.

«Прийняття законопроєкту дозволить удосконалити доступ громадян до інноваційних медичних технологій за рахунок бюджетних коштів із застосуванням процедур договорів керованого доступу (ДКД) та забезпечити реалізацію конституційних прав громадян у сфері охорони здоров’я», – зазначено у пояснювальній записці до документу.

Законопроєкт передбачає:

проведення до 31 грудня 2023 року пілотного проєкту щодо виведення закупівель за договорами керованого доступу з-під дії закону «Про публічні закупівлі»;

визначає необхідність оцінки медичних технологій як передумови для застосування механізму закупівель за ДКД,

встановлює, що у разі державної реєстрації лікарського засобу із такою ж назвою та показаннями для застосування, що і засіб, щодо якого укладено ДКД – ДКД підлягає достроковому розірванню 31 грудня поточного року за скороченою процедурою.

Законопроєкт визначає, що інформація про міжнародну непатентовану назву (за наявності) препарату, торговельну назву, форму випуску та дозування, щодо якого укладено договір керованого доступу, повинна оприлюднюватися в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення відповідного договору. Також в електронній формі має оприлюднюватися щорічний звіт за результатами моніторингу договору керованого доступу.

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