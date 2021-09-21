У Раді вакциновані менше за 50% нардепів – Радуцький

Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує, зазначив нардеп

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що зараз в парламенті пройшли вакцинацію від коронавірусу не більше як 50% народних депутатів. Він назвав це «ганьбою». Про це політик сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

На його думку, в Раді необхідно влаштувати перевірку.

«Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує <.> Перед входом у зал Верховної Ради, якщо вакцинований – прошу, якщо не вакцинований – за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Оце найкраща мотивація», – заявив Радуцький.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.