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    Черкащина переходить у «червону» карантинну зону

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    &laquo;Червоний&raquo; рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах - Черкащина переходить у «червону» карантинну зону
    «Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах
    фото з відкритих джерел

    Обмеження в області почнуть діяти з 12 листопада

    Черкаська область переходить у «червону» зону карантину. Обмеження у регіоні почнуть діяти з 12 листопада. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

    За його словами, на сьогоднішньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити червону зону на Черкащині з 00:00 12 листопада.

    «Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані», – зазначив Немчінов.

    Він додав, що для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження для міжрегіональних поїздок.

    У «червоній» зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

    Водночас в областях «червоної» зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

    Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

    На сьогодні у «червоній» зоні перебувають 17 регіонів:

    • Київ,
    • Херсонська,
    • Одеська,
    • Запорізька,
    • Донецька,
    • Дніпропетровська,
    • Сумська,
    • Миколаївська,
    • Рівненська,
    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Київська,
    • Луганська,
    • Хмельницька,
    • Чернігівська,
    • Львівська,
    • Волинська.

    За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426).

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 967 осіб, одужало – 16,6 тис. осіб, летальних випадків – 833, що є найбільшим показником з початку пандемії.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

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    Теги: Україна хвороби карантин щеплення вакцинація ліки коронавірус
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    Черкащина переходить у «червону» карантинну зону