Черкащина переходить у «червону» карантинну зону
Обмеження в області почнуть діяти з 12 листопада
Черкаська область переходить у «червону» зону карантину. Обмеження у регіоні почнуть діяти з 12 листопада. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити червону зону на Черкащині з 00:00 12 листопада.
«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані», – зазначив Немчінов.
Він додав, що для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження для міжрегіональних поїздок.
У «червоній» зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.
Водночас в областях «червоної» зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.
На сьогодні у «червоній» зоні перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська.
За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426).
Також за минулу добу госпіталізовано 2 967 осіб, одужало – 16,6 тис. осіб, летальних випадків – 833, що є найбільшим показником з початку пандемії.
Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.
За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.
Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.
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