Черкащина переходить у «червону» карантинну зону

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах

Обмеження в області почнуть діяти з 12 листопада

Черкаська область переходить у «червону» зону карантину. Обмеження у регіоні почнуть діяти з 12 листопада. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити червону зону на Черкащині з 00:00 12 листопада.

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані», – зазначив Немчінов.

Він додав, що для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження для міжрегіональних поїздок.

У «червоній» зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях «червоної» зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

На сьогодні у «червоній» зоні перебувають 17 регіонів:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська.

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426).

Також за минулу добу госпіталізовано 2 967 осіб, одужало – 16,6 тис. осіб, летальних випадків – 833, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.