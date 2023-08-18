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Рівень захворюваності на Covid-19 у світі різко зростає – ВООЗ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рівень захворюваності на Covid-19 у світі різко зростає – ВООЗ
ВООЗ зазначає, що зареєстровані випадки не точно відображають рівень зараження через скорочення тестування та звітності в усьому світі
фото ілюстративне

За 28 днів у світі зареєстровано понад 2300 смертей від Covid-19

За 28 днів (з 17 липня по 13 серпня 2023 року) у шести регіонах Всесвітньою організацією здоров’я було зареєстровано понад 1,4 млн нових випадків захворювання на Covid-19, що на 63% більше у порівнянні з попередніми 28 днями. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Зазначається, що за цей час зареєстровано понад 2300 смертей від Covid-19, що на 56% менше у порівнянні з попередніми 28 днями.

Станом на 13 серпня 2023 року у всьому світі було зареєстровано понад 769 млн підтверджених випадків захворювання та понад 6,9 млн випадків смерті.

У той час як чотири регіони ВООЗ повідомили про зниження як числа випадків захворювання, так і числа смертей, Регіон Західної частини Тихого океану повідомив про збільшення числа випадків та зниження числа смертей.

У даний час зареєстровані випадки не точно відображають рівень зараження через скорочення тестування та звітності в усьому світі. Протягом цього 28-денного періоду 44% (104 із 234) країн повідомили ВООЗ хоча б про один випадок захворювання, і ця частка знижується з середини 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у двох країнах великими темпами шириться новий вид коронавірусу.

Теги: здоров'я ВООЗ коронавірус

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