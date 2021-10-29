Савік Шустер заразився коронавірусом: як почувається телеведучий

Через хворобу Савік Шустер не зміг прилетіти до України на ефір свого токшоу

Журналіст та ведучий Савік Шустер захворів на коронавірус. Він не зміг прилетіти до України та перебуває в Італії. Про це він розповів у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна 24».

Програма розпочалася нетрадиційно – ведучий знаходиться не в студії, але все одно веде передачу по відеозв'язку.

«Сьогодні програма дуже незвичайна. Я не в студії, я в Італії. Так сталося, що перед відльотом до Києва я склав тест, і він виявився позитивним», – повідомив Шустер.

Він уточнив, що здає по 2-3 тести на тиждень, бо часто літає.

Наразі журналіст в ізоляції у Південній Тоскані.

«Почуваюсь я дуже добре. Мій паспортний вік – 69 років. Жодних симптомів поки не відбувається», – сказав він.

Нагадаємо, учені визначили, хто має більше шансів заразитися Covid-19: вакциновані чи ті, хто перехворіли.

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