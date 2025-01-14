На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений

Жінка померла від отриманих поранень по дорозі в лікарню

13 січня ворог безпілотником атакував транспортний засіб із цивільними, який рухався по території Великописарівської громади Охтирського району, що на Сумщині. Внаслідок атаки російських військ загинула жінка. Чоловік отримав поранення. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Працівники Охтирської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Як встановило слідство, російські війська атакували безпілотником автомобіль із цивільними. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири – 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Раніше ми писали, що армія РФ завдала удару по Часовому Яру, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних.

До слова, 12 січня внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя постраждало двоє людей.

Також повідомлялось, що ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що у Кам'янському двоє чоловіків побили пенсіонера прямо на проїжджій частині через те, що він нібито зачепив їхнє авто. Водійка маршрутки зняла інцидент на відео. Поліція Камʼянського вже відреагувала на конфлікт та відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.