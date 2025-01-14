Головна Новини
search button user button menu button

На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Наслідки атаки безпілотника РФ по цивільному автомобілю
фото: Сумська обласна прокуратура

Жінка померла від отриманих поранень по дорозі в лікарню

13 січня ворог безпілотником атакував транспортний засіб із цивільними, який рухався по території Великописарівської громади Охтирського району, що на Сумщині. Внаслідок атаки російських військ загинула жінка. Чоловік отримав поранення. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Працівники Охтирської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений фото 1

Як встановило слідство, російські війська атакували безпілотником автомобіль із цивільними. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири – 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Раніше ми писали, що армія РФ завдала удару по Часовому Яру, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних.

До слова, 12 січня внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя постраждало двоє людей.

Також повідомлялось, що ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що у Кам'янському двоє чоловіків побили пенсіонера прямо на проїжджій частині через те, що він нібито зачепив їхнє авто. Водійка маршрутки зняла інцидент на відео. Поліція Камʼянського вже відреагувала на конфлікт та відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Читайте також:

Теги: поранення ворог дружина чоловік жінка розслідування прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після падіння літака Azerbaijan airlines генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу
Смерть у небі, кара на землі. Чи відповість Путін за ще один збитий літак?
27 грудня, 2024, 17:27
Головні новини ночі проти 14 грудня
Атака БпЛА на нафтобазу в Орлі, США обговорили з Україною завершення війни: головне за ніч
14 грудня, 2024, 05:53
Ситуація на фронті 15 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року
15 грудня, 2024, 00:00
Ще 12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення
Вбивство Галини Гатчинз. Прокуратура остаточно закрила справу актора Алека Болдвіна
24 грудня, 2024, 10:42
Влада Китаю вдається до нових заходів для стимулювання створення нових родин
У Китаї стартувала масштабна кампанія з метою підвищення народжуваності
26 грудня, 2024, 16:12
З України депутат виїхав 23 вересня – і станом на грудень вже три місяці як не повертається
Нардеп Куницький вже три місяці перебуває у США з «тижневим відрядженням» від Ради
26 грудня, 2024, 22:14
Єлисеєв загинув внаслідок атаки безпілотника
В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці
28 грудня, 2024, 18:47
На Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але бійці ЗСУ тримають оборону
Командир батальйону «Ахіллес» розповів, яке завдання мають виконати росіяни до Нового року
29 грудня, 2024, 15:37
Внаслідок ДТП загинув чоловік
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
12 сiчня, 14:58

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
66K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
32K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
24K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Вчора, 22:35

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua