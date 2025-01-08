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Всесвітня організація охорони здоров'я прокоментувала спалах метапневмовірусу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Всесвітня організація охорони здоров'я прокоментувала спалах метапневмовірусу
За даними ВООЗ, захворюваність на респіраторні інфекції перебуває в межах норми
фото з відкритих джерел

Метапневмовірус вперше було виявлено у 2001 році

Метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс.

Як зазначила представниця ВООЗ, захворюваність на респіраторні інфекції перебуває в межах норми. За її словами, «це те, що ми очікували б побачити взимку».

Речниця наголосила, що використання лікарень у Китаї, де спалахнув вірус, нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Також у країні не було оголошено надзвичайних ситуаційю

«Щодо метапневмовірусу людини, то це не новий вірус. Це вперше було виявлено у 2001 році. Він існує в популяції людей протягом тривалого часу. Це звичайний вірус, який циркулює взимку та навесні», – розповіла Гарріс.

Представниця ВООЗ додала, що зазвичай такий вірус викликає респіраторні симптоми, подібні до звичайної застуди.

Нагадаємо, у Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Захворювання швидко поширюється країною.

Як повідомлялося, в Україні, за даними Центру громадського здоров’я, від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу.

Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Орієнтовний інкубаційний період – від трьох до шести днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

До слова, Центр громадського здоров’я наголошує: ситуація рутинна та повністю контрольована, а метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону.

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Теги: ВООЗ хвороба вірус

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