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Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Через брак медиків окупанти продовжують звозити медичні бригади на ТОТ України з усіх регіонів Росії
фото: ЦНС

Росія відправила на тимчасово окуповану Донеччину майже 30 студентів-медиків з Якутії. Кремль пояснює це тим, що на ТОТ Донеччини критична ситуація з кадрами. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово захоплених територіях так звані «лікарі-офтальмологи» з найвіддаленіших регіонів РФ будуть практикуватись на місцевому населенню.

«Цього разу кремль відрядив у «ротацію» на тимчасово окуповану Донеччину лікарів-офтальмологів із Якутії. Щоправда це не зовсім лікарі. Склад так званого якутського десанту – це майже 30 студентів-медиків із найвіддаленіших регіонів московії.  На ТОТ Донбасу вони насправді тільки практикуються на місцевому населенню», – йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що росіяни подають цю подію як вирішення критичної ситуації із кадрами у галузі медицини на окупованих територіях України. Через брак медиків окупанти продовжують звозити медичні бригади з усіх регіонів Росії.

При наданні екстреної медичної допомоги в тимчасово окупованих регіонах спостерігається тенденція, коли перевага надається російським громадянам. Така політика призводить до серйозних наслідків для цивільного населення. У результаті цього смертність серед цивільного населення істотно збільшується.

Центр національного спротиву нагадує, що єдина умова для повернення до нормального життя на окупованих територіях – це звільнення наших земель від ворога. Тільки після цього можна очікувати відновлення стабільності, нормалізації медичних послуг та покращення гуманітарної ситуації.

До слова, що з 1 січня 2025 року пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Також без російського паспорта на окупованих територіях неможливо поховати людину.

Також повідомлялось, що у Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки. 

Нагадаємо, що на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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Теги: окупанти Донеччина війна лікар

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