У 10-річного хлопчика з Волині лікарі виявили одразу три серйозні хвороби

Мама розповіла медикам, що до 10 років син був здоровим та активним

Лікарі зазначають, що подібний збіг захворювань описаний у доступній медичній літературі лише один раз

10-річний хлопчик із Волинської області став одним із небагатьох пацієнтів у світі, в яких діагностували комбінацію трьох серйозних захворювань – неспецифічного виразкового коліту з позакишковими проявами, спадкового сфероцитозу та спадкового гемохроматозу. Про це повідомив «Центр дитячої медицини. Західноукраїнський спеціалізований центр».

Наприкінці минулого року юний пацієнт пройшов контрольне обстеження, тож у центрі вирішили поділитися цією незвичайною історією успішного лікування та одужання.

Мама розповіла медикам, що до 10 років син був здоровим та активним. Однак із часом почали з’являтися тривожні ознаки: періодичний біль у животі, дискомфорт у правому кульшовому суглобі та значне збільшення розмірів живота. По допомогу родина звернулись у клініку гастроентерології центру, де на нього чекала повна діагностика та лікування.

Медики клініки з’ясували, що об’єм живота маленького волинянина збільшений через надмірно велику селезінку та печінку. Аналіз крові також викликав занепокоєння: у дитини виявили ознаки наростаючої анемії, лейкоцитоз і мікросфероцити. Щоб з’ясувати причини таких змін, гематологи вирішили провести молекулярно-генетичне дослідження (повне екзомне секвенування).

Результати здивували навіть досвідчених лікарів. У хлопчика виявили три складні захворювання:

Неспецифічний виразковий коліт із позакишковими проявами – захворювання, яке часто супроводжується болем у животі, лихоманкою, кров’яними випорожненнями, а в окремих випадках – артритами чи афтозними стоматитами;

Спадковий сфероцитоз – поширена генетична форма анемії, пов’язана із дефектом мембрани еритроцитів;

Спадковий гемохроматоз – одна з найбільш поширених генетичних патологій, яка спричиняє накопичення заліза в органах, призводячи до їхньої дисфункції.

Лікарі зазначають, що подібний збіг захворювань описаний у доступній медичній літературі лише один раз.

Гастроентерологиня центру Віта Волощук розповіла, що неспецифічний виразковий коліт є системним захворюванням, яке може мати позакишкові прояви.

Гематологиня лікарні Ольга Дорош, додала, що у пацієнта також було кілька ознак, характерних для гемолітичної анемії. Тож лікування хлопчика вимагало участі одразу кількох фахівців: гастроентерологів, гематологів, імунологів і хірургів.

Перед хірургічним втручанням, щоб знизити ризики інфекційних ускладнень, у клініці імунології пацієнта вакцинували проти пневмококів, Haemophilus influenzae типу b і менінгококів. Також хірурги лікарні видалили у дитини селезінку вагою 900 г.

Сьогодні хлопчик перебуває під наглядом лікарів центру, вдалося стабілізувати його стан та уникнути ускладнень.

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