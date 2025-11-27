Головна Країна Події в Україні
На Харківщині 27 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень світла

Протягом доби окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах, внаслідок чого на ранок є локальні знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській області застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Як повідомлялося, у ніч на 25 листопада Росія знову здійснила обстріл енергосистеми України. Очільник «Укренерго» Віталій Зайченко у телемарафоні «Єдині новини» розповів, чи послаблять графіки відключень світла найближчим часом

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: Міненерго Харківщина відключення світла

