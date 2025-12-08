У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Наразі графіки відключень світла не діють

У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Оприлюднені графіки знеструмлення не діють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, уночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього – на ранок у регіоні була значна кількість знеструмлених споживачів.

До слова, вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг. Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.