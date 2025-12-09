У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня

Обмеження на споживання електроенергії діють по всіх областях України

У Києві змінилися графіки відключення світла 9 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Оновлені графіки відключення світла у Києві9 грудня:

1.1 черга – без світла з 07:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;

– без світла з 07:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00; 1.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00;

– без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00; 2.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

– без світла з 00:00 до 00:30, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00; 2.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

– без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00; 3.1 черга – без світла з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

– без світла з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30; 3.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

– без світла з 00:00 до 04:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30; 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

– без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30; 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

– без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30; 5.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00;

– без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00; 5.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 13:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

– без світла з 01:30 до 08:30, з 13:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00; 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

– без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00; 6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Оновлені графіки відключення світла у Києві 9 грудня: інфографіка: ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла у Києві 9 грудня: інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, голова уряду Юлія Свириденко провела координаційну нараду за участі віцепремʼєра Олексія Кулеби, в. о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка. За словами прем'єрки, по всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень, уряд працює над скороченням їхньої тривалості.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.