У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення

У Києві система зовнішнього освітлення працює з урахуванням режиму енергозбереження. Наразі інтенсивність вуличного освітлення на окремих ділянках зменшили до 30%. Про це повідомила пресслужба міської державної адміністрації із посиланням на КП «Київміськсвітло», інформує «Главком».

Зазначається, що освітлення вулиць є важливим для безпеки як пішоходів, так і водіїв, навіть у періоди підвищеного навантаження на енергосистему. Тому фахівці забезпечують його роботу в режимі регульованої економії. Зокрема, робота ліхтарів визначається графіком режиму освітлення. А також типом встановлених ламп, що дозволяє максимально раціонально використовувати електроенергію.

«Світлодіодні світильники (LED) працюють у динамічному режимі з плавним регулюванням яскравості. Нині зовнішнє освітлення працює на рівні 30% до початку комендантської години, після чого інтенсивність світла знижується до 20%», – йдеться у повідомленні.

Комунальники зауважили, що під час стабілізаційних відключень електроенергії частина мереж зовнішнього освітлення може тимчасово вимикатися разом з іншими споживачами. Це пов'язано з тим, що освітлення живиться від єдиного оператора електропостачання – ДТЕК, а тому підпадає під графіки відключень на відповідних лініях.

Загалом система вуличного освітлення займає дуже малу частку (менше 1%) загального енергоспоживання столиці. Наразі фахівці продовжують працювати над оптимізацією режимів освітлення, щоб забезпечити баланс між енергозбереженням і збереженням необхідного рівня безпеки на вулицях міста, зазначили у КМДА.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.