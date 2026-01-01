Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 1 по 2 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

1 січня

У четвер, 1 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

2 січня

У п’ятницю, 2 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: здоров'я самопочуття Планета Земля магнітна буря стрес Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві
Нове бачення Британського офтальмологічного центру в Києві Реклама
15 грудня, 2025, 09:09
На руках президента США Дональда Трампа помітили пластирі
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
12 грудня, 2025, 16:22
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
16 грудня, 2025, 15:47
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу Здоров’я нації
16 грудня, 2025, 20:30
Бужинська зауважила, що перенесла операцію
«Прошу помолитися». Катерина Бужинська з лікарні звернулася до прихильників
17 грудня, 2025, 20:23
Активність Сонця з 23 по 24 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 грудня: якою буде сонячна активність
24 грудня, 2025, 07:30
Активність Сонця з 27 по 28 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 грудня: якою буде сонячна активність
27 грудня, 2025, 03:37
Із вересня наступного року школярі отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
30 грудня, 2025, 08:10
Один із найдорожчих бункерів світу виглядає ось так
Мільярдери будують підземні бункери з басейнами і гольфом (фото)
23 грудня, 2025, 07:54

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)
У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)
Солярій викликає рак шкіри та мутацію ДНК. Результати дослідження
Солярій викликає рак шкіри та мутацію ДНК. Результати дослідження
Прогноз магнітних бур на 29-31 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 29-31 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 грудня: якою буде сонячна активність
Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога
Чому магазинний майонез корисніший і безпечніший за домашній – аргументи дієтолога

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua