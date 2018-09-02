Що робити, якщо на їжу сіла муха? Поради від Уляни Супрун



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Їжа на вулиці

Керівниця Мінохорони здоров'я порадила викинути їжу, на яку сіла муха, або піддати її термічній обробці

Їжу, на яку сіла муха, треба викинути, або піддати термічній обробці, або помити. Про це заявила керівниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Їжу, на котру сіла муха, треба або помити, або приготувати під високою температурою, або не їсти, якщо ні те, ні інше неможливо. Адже мухи переносять дуже велику кількість збудників хвороб», - написала у Facebook.

Посадовиця пояснила, що мухи харчуються як звичайними продуктами, так і сміттям, екскрементами.

«Коли муха повзає або їсть всілякий непотріб, збудники хвороб потрапляють на її тіло або ж переїжджають одразу у її організм. Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, а ті, які потрапляють в організм мухи або в їжу, в яку вона їх транспортувала, можуть вижити протягом декількох днів. І це можуть бути чимало збудників різних інфекційних хвороб - кишкові інфекції, інфекції очей, інфекції шкіри та гельмінти», - попередила вона.

«Стикаючись з такими, на перший погляд, буденними випадками, важливо, щоб кожен з нас розумів, наскільки це небезпечно для здоров’я. Та не забував слідкувати за елементарними правилами гігієни. Не їв непомиту їжу, не пив з горнятка, в яке впала муха, ретельно та часто мив руки», - порадила Супрун.

Раніше Супрун розповіла, як відучити школярів їсти некорисну їжу.