Уперше науковці зафільмували, як мозок очищається від мертвих нейронів (відео)

Дослідження допоможе в лікуванні неврологічних розладів

Американські вчені Єльського університету вперше зняли на відео, як мозок очищається від мертвих клітин. Тестування проводили на лабораторних мишах. Про це повідомляє Science Alert.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це дослідження може допомогти в лікуванні вікових пошкоджень мозку та неврологічних розладів. Майбутні дослідження покажуть, як працює очищення мозку, дозволяючи вченим ставити краще діагнози.

У дослідженні науковці вивчали гліальні клітини, відповідальні за очищення мозку. У роботі дослідники використовували техніку під назвою 2Phatal для впливу на одну клітину мозку для апоптозу (загибелі клітин) в миші та використовували флуоресцентні маркери для відстеження шляхів гліальних клітин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Замість того, щоб бити по голові молотком і викликати тисячі смертей, спонукання до загибелі однієї клітини дозволяє нам вивчати те, що відбувається відразу після того, як клітини починають умирати, і спостерігати за багатьма іншими залученими клітинами. Це було неможливо раніше. Ми можемо з великою ясністю показати, що відбувається, і зрозуміти процес», – зазначив невролог Гайм Груцендлер.

Дослідження показало, що коли один тип гліальних клітин якимось чином пропускає мертвий нейрон, інший тип клітин бере на себе роль видалення відходів, що свідчить про зв’язок між гліальними клітинами.

За словами науковців, дослідження показало, що мозок старших мишей менш ефективний у видаленні мертвих нервових клітин.