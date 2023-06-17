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Сік, чай та содова: чим не можна запивати таблетки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сік, чай та содова: чим не можна запивати таблетки
Вода вважається найкращим напоєм для ліків: вона нейтральна і не впливає на склад і властивості таблеток
фото з відкритих джерел

Для прийому ліків найкраще підходить вода

Коли ми приймаємо ліки, важливими є не тільки сам препарат, доза і час прийому, але й те, чим ми їх запиваємо. Про те, якими рідинами не можна запивати таблетки та капсули пише Very Well Health.

Соки

Фруктові соки заважають правильно всмоктуватися лікам, тому людина може отримувати лише половину потрібної дози або, навпаки, отримати більше, ніж потрібно. Спочатку лікарі виявили такий ефект лише у грейпфрутового соку. Виявилося, що він блокує фермент CYP3A4 у тонкому кишківнику, який допомагає розщеплювати ліки. Пізніше виявилося, що яблучний, апельсиновий, виноградний та журавлинний сік також можуть впливати на дію препаратів. 

Содова

Більшість газованих напоїв з pH приблизно 3-4. Кисле середовище може зруйнувати захисну оболонку таблеток та капсул, а також вплинути на початковий склад таблетки.

Молоко

Молоко перешкоджає всмоктуванню антибіотиків та нестероїдних протизапальних препаратів. Дослідження показують, що молоко знижує біодоступність ліків, а також зменшує або збільшує швидкість виведення препаратів з організму.

Біодоступність – це кількість ліків, які доходять до того місця в організмі, де вони потрібні.

Кава та чай

Кава та чай впливають на те, як препарати засвоюються. Річ у тім, що кофеїн в обох напоях впливає на активність ферментів, які беруть участь у метаболізмі ліків. Так препарат може не повністю всмоктуватись або швидше виводитися з організму.

Алкоголь

Алкоголь може посилювати дію багатьох препаратів, наприклад антидепресантів, а також посилювати побічні ефекти та викликати нові. Змішування алкоголю з багатьма ліками може призвести до нудоти та блювання, головного болю, сонливості, непритомності або втрати координації. Крім того, етанол може зробити препарат менш ефективним і навіть токсичним для організму.

Проте, якщо кілька разів запити таблетку колою, соком або кавою, нічого страшного не станеться. Але краще не перетворювати це на постійну практику. Для прийому ліків найкраще підходить вода.

До слова, дослідники назвали цікавий спосіб зняти біль й зміцнити імунітет.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: ліки

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