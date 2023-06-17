Сік, чай та содова: чим не можна запивати таблетки

Вода вважається найкращим напоєм для ліків: вона нейтральна і не впливає на склад і властивості таблеток

Для прийому ліків найкраще підходить вода

Коли ми приймаємо ліки, важливими є не тільки сам препарат, доза і час прийому, але й те, чим ми їх запиваємо. Про те, якими рідинами не можна запивати таблетки та капсули пише Very Well Health.

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Соки

Фруктові соки заважають правильно всмоктуватися лікам, тому людина може отримувати лише половину потрібної дози або, навпаки, отримати більше, ніж потрібно. Спочатку лікарі виявили такий ефект лише у грейпфрутового соку. Виявилося, що він блокує фермент CYP3A4 у тонкому кишківнику, який допомагає розщеплювати ліки. Пізніше виявилося, що яблучний, апельсиновий, виноградний та журавлинний сік також можуть впливати на дію препаратів.

Содова

Більшість газованих напоїв з pH приблизно 3-4. Кисле середовище може зруйнувати захисну оболонку таблеток та капсул, а також вплинути на початковий склад таблетки.

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Молоко

Молоко перешкоджає всмоктуванню антибіотиків та нестероїдних протизапальних препаратів. Дослідження показують, що молоко знижує біодоступність ліків, а також зменшує або збільшує швидкість виведення препаратів з організму.

Біодоступність – це кількість ліків, які доходять до того місця в організмі, де вони потрібні.

Кава та чай

Кава та чай впливають на те, як препарати засвоюються. Річ у тім, що кофеїн в обох напоях впливає на активність ферментів, які беруть участь у метаболізмі ліків. Так препарат може не повністю всмоктуватись або швидше виводитися з організму.

Алкоголь

Алкоголь може посилювати дію багатьох препаратів, наприклад антидепресантів, а також посилювати побічні ефекти та викликати нові. Змішування алкоголю з багатьма ліками може призвести до нудоти та блювання, головного болю, сонливості, непритомності або втрати координації. Крім того, етанол може зробити препарат менш ефективним і навіть токсичним для організму.

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Проте, якщо кілька разів запити таблетку колою, соком або кавою, нічого страшного не станеться. Але краще не перетворювати це на постійну практику. Для прийому ліків найкраще підходить вода.

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