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Дослідники назвали цікавий спосіб зняти біль й зміцнити імунітет

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Дослідники назвали цікавий спосіб зняти біль й зміцнити імунітет
Статевий акт допомагає міцніше спати
фото з відкритих джерел

Секс знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Секс – це не тільки приємна розвага, але й корисний для здоров'я акт, який може захистити від різних захворювань. Відомо, що статевий акт сприяє зміцненню імунної системи, знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та допомагає у боротьбі зі стресом. Про це повідомляє Pubmed.

Зміцнює імунітет

В одному дослідженні перевіряли рівень імуноглобуліну А (IgA) у слині. Це такий білок, який бореться з вірусами, які потрапили до організму. Виявилося, що у тих, хто займався сексом три і більше разів на тиждень, рівень IgA був вищим, ніж у тих, хто займався сексом рідше двох разів на тиждень.

Дослідження-опитування за участю 16 тис. осіб показало, що 75% людей, які займалися сексом три і більше разів на місяць, не заразилися коронавірусом або хворіли на нього у легкій формі, а серед тих, у кого секс був рідше, таких було лише 40%.

Допомагає зняти біль

Попри те, що один із критеріїв діагнозу була мігрень – головний біль, який посилюється при звичайній фізичній активності, за результатами опитування 300 осіб з мігренню третина з них займалася сексом під час нападу і 60% відзначили, що біль минув або зменшився після цього. Деякі чоловіки з мігренню навіть використовували секс як засіб від болю.

В одному дослідженні вивчали, як секс впливає на швидкість виходу каменів із сечоводів у жінок. Брали участь дві групи по 35 осіб. У першій групі учасників секс був три -чотири рази на тиждень, а в другій не займалися ним зовсім і не мастурбували. Спостереження тривало чотири тижні, і за цей час у першій групі камені вийшли швидше, а знеболювальних потрібно було менше.

Зміцнює серце

Для жінок секс із партнером знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема гіпертонії. У чоловіків, які займаються сексом два-три рази на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань теж був нижчим. Але одне дослідження, яке вивчало ризик хвороб серця та судин у людей похилого віку залежно від сексуальної активності, показало, що секс раз на тиждень і частіше підвищує ризик інфаркту в найближчі п'ять років.

Вчені припускають, що такий результат пов'язаний зі старшим віком учасників дослідження. Також, можливо, це пов'язано з тим, що чоловіки похилого віку частіше використовують ліки для поліпшення сексуальної функції. А ще виявилося, що інсульт та інфаркт частіше буває у чоловіків, які зраджують дружинам.

Заспокоює та допомагає заснути

Є дані, що люди, які займаються сексом, менше хвилюються під час публічних виступів, тобто регулярний секс знижує рівень стресу. Для сну секс теж корисний – оргазм допомагає міцніше спати, причому як після сексу з партнером, так і після мастурбації.

Знижує ризик раку простати

На рак передміхурової залози припадає 15% усіх нових діагнозів раку серед чоловіків у всьому світі. Результат спостереження 30 тис. чоловіків протягом 18 років показав, що еякуляція понад 20 разів на місяць пов'язана зі зниженням ризику раку передміхурової залози.

Тренує м'язи тазу

У дослідженні взаємозв'язку сили м'язів тазового дна та сексуальної активності брали участь 140 жінок. Про частоту сексу вони відповіли в анкеті, а силу м'язів перевіряли за допомогою спеціального апарату. Виявилося, що у сексуально активних жінок, які відчувають оргазм, сильніші за м'язи тазового дна. А значить, у них нижчий ризик нетримання сечі при кашлі та піднятті ваги.

До слова, вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: інсульт секс здоров'я

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