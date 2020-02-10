Міністр юстиції не побачив «відвертих жахів» в Івано-Франківській колонії



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Глава Мін’юсту приїхав в Івано-Франківську установу виконання покарань №12 без попередження

Денис Малюська поділився враженнями після візиту: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати

Міністр юстиції України Денис Малюська у неділю відвідав без попередження Івано-Франківську установу виконання покарань №12.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

«Перевірив Івано-Франківську установу виконання покарань №12. Як завжди, без попередження. Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу — відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть. Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством», - зазначив міністр.

За його словами, люди з довічним ув'язненням активно користуються бібліотекою та тенісним столом.

«Довічники» просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання. Один із співрозмовників потрапив до в'язниці у 25-річному віці. Зараз йому вже 45. Співчуття стримує лише усвідомлення того, що за плечима кожного з них не менше двох трупів», - додав Малюська.

Він також звернув увагу на харчування в'язнів. «Харчування стандартно не дуже, але точно є», - зазначив міністр.

Раніше міністр юстиції без попередження відвідав Бердичівську колонію.

Зазначимо, 19 січня Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

Малюська вважає, оскільки Лук’янівський СІЗО відремонтувати неможливо – «єдина робоча опція – створити там щось на кшталт музею».