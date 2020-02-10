  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Міністр юстиції не побачив «відвертих жахів» в Івано-Франківській колонії

    • Розсилка
    <p>Глава Мін&rsquo;юсту приїхав в Івано-Франківську установу виконання покарань №12 без попередження</p> - Міністр юстиції не побачив «відвертих жахів» в Івано-Франківській колонії

    Глава Мін’юсту приїхав в Івано-Франківську установу виконання покарань №12 без попередження

    Денис Малюська поділився враженнями після візиту: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати

    Міністр юстиції України Денис Малюська у неділю відвідав без попередження Івано-Франківську установу виконання покарань №12.

    Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

    «Перевірив Івано-Франківську установу виконання покарань №12. Як завжди, без попередження. Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу — відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть. Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством», - зазначив міністр.

    За його словами, люди з довічним ув'язненням активно користуються бібліотекою та тенісним столом.

    «Довічники» просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання. Один із співрозмовників потрапив до в'язниці у 25-річному віці. Зараз йому вже 45. Співчуття стримує лише усвідомлення того, що за плечима кожного з них не менше двох трупів», - додав Малюська.

    Він також звернув увагу на харчування в'язнів. «Харчування стандартно не дуже, але точно є», - зазначив міністр.

    Раніше міністр юстиції без попередження відвідав Бердичівську колонію.

    Зазначимо, 19 січня Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

    Малюська вважає, оскільки Лук’янівський СІЗО відремонтувати неможливо – «єдина робоча опція – створити там щось на кшталт музею». 

    Читайте також інтервю «Главкома»:
    міністр Міністерство юстиції СІЗО засуджені Івано-Франківськ в'язниця харчування Денис Малюська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ