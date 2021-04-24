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    Нардеп від «Слуги народу» зізнався у любові до Лукашенка

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    &laquo;Слуга народу&raquo; Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком - Нардеп від «Слуги народу» зізнався у любові до Лукашенка
    «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком
    Фото з відкритих джерел

    Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з «перемогою» на президентських виборах

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Шевченко, який провів зустріч зі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив, що «дійсно любить» білоруського політика.

    Таку заяву Шевченко зробив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину та як політика. Він харизматик, він народний президент для мене...У нас почалися взаємини та в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч», – сказав нардеп.

    Варто зауважити, що також Шевченко пояснив, що такі «взаємини між ними» заробилися ще тоді, коли нардеп вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому, і це помітив Лукашенко.

    Крім того, Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з «перемогою» на президентських виборах, зазначивши, що за нього, на його думку, дійсно проголосувала більша частина населення Білорусі.

    У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».

    У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».

    Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

    Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

    Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

    Теги: Білорусь депутат Олександр Лукашенко політика президент Євген Шевченко
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