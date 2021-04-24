Нардеп від «Слуги народу» зізнався у любові до Лукашенка
Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з «перемогою» на президентських виборах
Народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Шевченко, який провів зустріч зі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив, що «дійсно любить» білоруського політика.
Таку заяву Шевченко зробив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину та як політика. Він харизматик, він народний президент для мене...У нас почалися взаємини та в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч», – сказав нардеп.
Варто зауважити, що також Шевченко пояснив, що такі «взаємини між ними» заробилися ще тоді, коли нардеп вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому, і це помітив Лукашенко.
Крім того, Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з «перемогою» на президентських виборах, зазначивши, що за нього, на його думку, дійсно проголосувала більша частина населення Білорусі.
У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори». У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними». Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі. Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня. Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї. Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.
У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».
У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».
Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.
Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.
Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.