Нардеп від «Слуги народу» зізнався у любові до Лукашенка

«Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком

Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з «перемогою» на президентських виборах

Народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Шевченко, який провів зустріч зі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив, що «дійсно любить» білоруського політика.

Таку заяву Шевченко зробив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину та як політика. Він харизматик, він народний президент для мене...У нас почалися взаємини та в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч», – сказав нардеп.

Варто зауважити, що також Шевченко пояснив, що такі «взаємини між ними» заробилися ще тоді, коли нардеп вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому, і це помітив Лукашенко.

Крім того, Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з «перемогою» на президентських виборах, зазначивши, що за нього, на його думку, дійсно проголосувала більша частина населення Білорусі.