Трамп знову замаскував синець на руці тональним кремом

Трамп прийшов на захід Меланії з тональним кремом на руці

Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу громадськості, з'явившись на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці, нібито спричинені частими рукостисканнями. Про це пише «Главком» із посиланням на Yahoo News Singapore.

Цього разу, у четвер, 13 листопада, американський лідер був присутній на заході, присвяченому проєкту його дружини Меланії з надання фінансової допомоги дітям, які виховуються в прийомних родинах. Глава держави з'явився на цьому заході з помітним шаром косметики на правій руці. Примітно, що ще вночі, під час підписання урядового бюджету, Трамп тональний крем не використовував, і на зроблених тоді фотографіях було видно невеликий синець на тій же руці.

Нанесений на його руку, помітили під час його зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Білому домі наприкінці лютого, і з того часу він робить це майже щомісяця.

У липні цього року американська адміністрація повідомила, що за підсумками медичного обстеження у господаря Білого дому була виявлена хронічна венозна недостатність. Наявність синців тоді пояснювали інтенсивним графіком і частими, енергійними рукостисканнями президента.

Білий дім оголосив, що влітку президенту також поставили діагноз хронічної венозної недостатності після того, як його сфотографували з надзвичайно набряклими щиколотками. Цей стан поширений серед людей його віку та вважається здебільшого доброякісним.

Сам же президент США Дональд Трамп заявив, що почувається добре як фізично, так і психічно. Під час відповіді про стан здоров'я він постукав по дереву. Про свій стан Трамп розповів на, спільній пресконференції із президентом Фінляндії Олександром Стуббом у Білому домі.