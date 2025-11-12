Франція повертає заборонені сорти винограду

Колись ці американські сорти вважали небезпечними для здоров’я

Франція готується оживити шість забутих сортів винограду, які протягом десятиліть були під забороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тhe times.

Ці сорти вважали небезпечними для здоров’я і звинуватили у «вині, від якого сліпнуть і божеволіють». Європейський парламент схвалив скасування обмежень, а французькі винороби готуються повернути забуті лози,

Йдеться про сорти Клінтон, Отелло, Ноа, Ізабель, Жак та Гербемон, які заборонили у 1930-х роках через нібито високий вміст метанолу. Сучасні аналізи показують, що вміст речовини значно нижчий за допустимі норми. «Вони не небезпечні – це міф», – каже Крістель Жиро, голова спілки виноробів Севенн, уточнюючи, що зразки з місцевих виноградників показали лише 200 мг метанолу на літр за максимально дозволених 400 мг.

Винороби впевнені, що повернення цих лози допоможе французькому виноробству адаптуватися до кліматичних змін. Сорти стійкі до грибкових захворювань, посухи та проливних дощів, а також потребують менше пестицидів, що економічно та екологічно вигідно.

«Вони майже не потребують пестицидів і хімії, – пояснює винороб Крістіан Віньє, який з 2022 року виробляє експериментальні купажі з Ізабель і Гренаша. – Це знижує витрати і береже природу».

Американські лози вже рятували Європу від філоксери у XIX столітті, а тепер їх хочуть використати для створення купажів із Мерло, Каберне та Гренаша. За словами винороба Крістіана Віньє, такі вина легкі, ароматні та натуральні, а молодь особливо цінує 11% алкоголю в напоях.

«Ці сорти дають більш фруктовий смак, – додає Жиро. – Потрібен час, щоб люди звикли, але я впевнений: за ними – майбутнє французького вина».

Нагадаємо, що виноробна промисловість Франції стикається з серйозними проблемами, оскільки молоді споживачі п’ють менше червоного вина та віддають перевагу більш здоровим варіантам, зокрема безалкогольним напоям. Білі, рожеві та ігристі вина випереджають червоні вина за популярністю, а кількість останніх останні 20 років зменшується.

