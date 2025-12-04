Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
Чоловік став жертвою хімічного опіку
фото: krone.at

Чоловік зазначає, що кришку на пляшці було нещільно закручено

Пенсіонер потрапив до лікарні, випивши в кафе лужний розчин замість мінеральної води. У Відні чоловік отримав опіки рота та шлунка після вживання мінералки. Про це постраждалий розповів газеті Krone, пише «Главком».

Минулого тижня 62-річний Роберт Х. зайшов у кафе на віденському ринку, де замовив їжу та італійську мінеральну воду. Чоловік зазначає, що кришку на пляшці було нещільно закручено. Він зняв її, налив прозору рідину у свою склянку і, зробивши один ковток, відчув сильний біль.

«Біль був нестерпним. Мені ще дуже погано», – зізнався пенсіонер.

Інші відвідувачі викликали швидку допомогу, вирішивши, що у чоловіка виникла алергічна реакція. Проте з'ясувалося, що Роберт отримав опік ротової порожнини та внутрішніх органів.

Пляшку з небезпечною рідиною вилучила поліція. Нині її вміст аналізується у лабораторії. Результати ще не отримані, але, мабуть, в ємності був засіб для чищення, а саме – лужний розчин.

«Згідно з поточним обстеженням, пацієнт зможе відновити прийом їжі в найближчі кілька днів і буде виписаний на початку наступного тижня. У довгостроковій перспективі опіки можуть призвести до звуження шлунково-кишкового тракту, що може створити проблеми для пацієнта», – зауважив представник Віденської асоціації охорони здоров'я. Влада перевірила всі інші пляшки з напоями у закладі, але не виявила жодних порушень. Порушено кримінальну справу. Розслідування продовжується.

Раніше жінка ледь не померла в аеропорту Майорки після того, як випила каву з торгового автомата із комахами. Жінка, у якої стався анафілактичний шок, пробула в реанімації 36 годин.

До слова, власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900 ) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю. 

Читайте також:

Теги: Австрія вода отруєння чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
14 листопада, 05:47
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
16 листопада, 06:58
фото: Черкаська єпархія УПЦ/Facebook
Архієрей Феодосій з Черкащини, обвинувачений у розпалюванні ворожнечі, потрапив до лікарні
30 листопада, 06:38
Гідрогеолог зазначив, що вода з бюветів є безпечною, навіть якщо й має сторонній запах аміаку, який люди часто плутають із сірководнем
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
11 листопада, 18:26
Лікарі наголошують: отруєння грибами може бути смертельно небезпечним навіть після термічної обробки
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
13 листопада, 07:19
Гарячка Денге – вірусне захворювання, яке передається через укуси комарів роду Aedes
У Львові вперше зафіксовано випадок гарячки Денге
29 листопада, 15:47
Опріснена вода надходить у Кінерет через сезонний струмок Цальмон
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
27 листопада, 14:47
Президент Ірану оголосив про необхідність перенести столицю з Тегерана
Президент Ірану запропонував перенести столицю з Тегерану через критичну проблему
21 листопада, 16:09
Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
Вчора, 16:54

Соціум

Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки
Безпілотники атакували Ставропольський край РФ та Орел
Безпілотники атакували Ставропольський край РФ та Орел
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua