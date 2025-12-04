У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки

Чоловік зазначає, що кришку на пляшці було нещільно закручено

Пенсіонер потрапив до лікарні, випивши в кафе лужний розчин замість мінеральної води. У Відні чоловік отримав опіки рота та шлунка після вживання мінералки. Про це постраждалий розповів газеті Krone, пише «Главком».

Минулого тижня 62-річний Роберт Х. зайшов у кафе на віденському ринку, де замовив їжу та італійську мінеральну воду. Чоловік зазначає, що кришку на пляшці було нещільно закручено. Він зняв її, налив прозору рідину у свою склянку і, зробивши один ковток, відчув сильний біль.

«Біль був нестерпним. Мені ще дуже погано», – зізнався пенсіонер.

Інші відвідувачі викликали швидку допомогу, вирішивши, що у чоловіка виникла алергічна реакція. Проте з'ясувалося, що Роберт отримав опік ротової порожнини та внутрішніх органів.

Пляшку з небезпечною рідиною вилучила поліція. Нині її вміст аналізується у лабораторії. Результати ще не отримані, але, мабуть, в ємності був засіб для чищення, а саме – лужний розчин.

«Згідно з поточним обстеженням, пацієнт зможе відновити прийом їжі в найближчі кілька днів і буде виписаний на початку наступного тижня. У довгостроковій перспективі опіки можуть призвести до звуження шлунково-кишкового тракту, що може створити проблеми для пацієнта», – зауважив представник Віденської асоціації охорони здоров'я. Влада перевірила всі інші пляшки з напоями у закладі, але не виявила жодних порушень. Порушено кримінальну справу. Розслідування продовжується.

Раніше жінка ледь не померла в аеропорту Майорки після того, як випила каву з торгового автомата із комахами. Жінка, у якої стався анафілактичний шок, пробула в реанімації 36 годин.

До слова, власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900 ) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю.