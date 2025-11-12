В Україні може з’явитися новий вид небезпечних комарів: роз'яснення ентомолога

Через зміни кліматичних умов на території України можуть з’являтися нові види небезпечних комарів

На території України є комарі, що можуть переносити малярію. Про це заявив ентомолог Євгеній Халаїм та пояснив, чим вони відрізняють від інших комах цього виду в інших країнах. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар фахівця.

Євгеній Халаїм пояснює, що малярійні комарі в Україні відрізняються від виду з Африки. Та попри це вони мають загрозу для здоров’я людини та переносять відомі інфекції.

«На щастя, у нас першій половині ХХ століття вдалося побороти малярію. Втім, в Україні більш ніж півсотні кровососних видів, найпоширеніших – 15-20. І багато з них є переносниками різноманітних захворювань, які передаються через кров: малярія, лихоманки Західного Нілу, гарячка денге тощо», – зазначив експерт.

Євген Халаїм також зауважив, що через зміни клімату в Україні можуть з’являтися нові види комарів, які здатні пристосовуватися до наших умов. Крім цього, на це може впливати й сама людина. Одним із таких видів є тигровий комар Aedes albopictus, який прибув з іншої місцевості та вже адаптувався до нашого клімату. Він вважається потенційним переносником таких захворювань, як:

вірусу лихоманки Денге,

східного енцефаломієліту коней,

лихоманки Росс Рівер,

енцефаліту Ла-Кросс,

жовтої лихоманки,

японського енцефаліту.

За словами Євгеній Халаїма, складно контролювати та відстежувати популяцію комарів. Тим паче у 20 столітті малярійних комарів витравили інсектицидами. «Разом із цим витравили багато чого й корисного. Тому тут більше йде моніторинг природних середовищ, і чи не є вони переносниками хвороб. Санітарно-епідеміологічні станції проводять регулярні відлови комарів і дивляться, чи нема природних вогнищ захворювань», – додав ентомолог.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Ісландії вперше зафіксували комарів. Це стало підтвердженням прогнозів науковців про зміни клімату та поступове потепління на острові.