Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В Україні може з’явитися новий вид небезпечних комарів: роз'яснення ентомолога

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
В Україні може з’явитися новий вид небезпечних комарів: роз'яснення ентомолога
Тигровий комар Aedes albopictus вже адаптувався до нашого клімату
фото: Вікіпедія

Через зміни кліматичних умов на території України можуть з’являтися нові види небезпечних комарів

На території України є комарі, що можуть переносити малярію. Про це заявив ентомолог Євгеній Халаїм та пояснив, чим вони відрізняють від інших комах цього виду в інших країнах. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар фахівця.

Євгеній Халаїм пояснює, що малярійні комарі в Україні відрізняються від виду з Африки. Та попри це вони мають загрозу для здоров’я людини та переносять відомі інфекції.

«На щастя, у нас першій половині ХХ століття вдалося побороти малярію. Втім, в Україні більш ніж півсотні кровососних видів, найпоширеніших – 15-20. І багато з них є переносниками різноманітних захворювань, які передаються через кров: малярія, лихоманки Західного Нілу, гарячка денге тощо», – зазначив експерт.

Євген Халаїм також зауважив, що через зміни клімату в Україні можуть з’являтися нові види комарів, які здатні пристосовуватися до наших умов. Крім цього, на це може впливати й сама людина. Одним із таких видів є тигровий комар Aedes albopictus, який прибув з іншої місцевості та вже адаптувався до нашого клімату. Він вважається потенційним переносником таких захворювань, як:

  • вірусу лихоманки Денге,
  • східного енцефаломієліту коней,
  • лихоманки Росс Рівер,
  • енцефаліту Ла-Кросс,
  • жовтої лихоманки,
  • японського енцефаліту.

За словами Євгеній Халаїма, складно контролювати та відстежувати популяцію комарів. Тим паче у 20 столітті малярійних комарів витравили інсектицидами. «Разом із цим витравили багато чого й корисного. Тому тут більше йде моніторинг природних середовищ, і чи не є вони переносниками хвороб. Санітарно-епідеміологічні станції проводять регулярні відлови комарів і дивляться, чи нема природних вогнищ захворювань», – додав ентомолог.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Ісландії вперше зафіксували комарів. Це стало підтвердженням прогнозів науковців про зміни клімату та поступове потепління на острові. 

Читайте також:

Теги: природа вірус хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ повернувся до доковідної тривалості життя
Скільки років живуть українці: статистика після пандемії
13 жовтня, 15:19
Перший випадок ВІЛ-2 виявлено в провінції Сичуань
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
22 жовтня, 16:19
Супермодель Белла Хадід з'явилась на шоу в двох образах
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
17 жовтня, 14:24
Міжнародні поїздки поширюють стійкі до антибіотиків бактерії
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
24 жовтня, 20:11
Норвезький спосіб життя полягає у гармонії з природою
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
31 жовтня, 04:00
Птиця у Німеччині опинилась у небезпеці
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
3 листопада, 12:50
Тапіока з Bubble Tea може спричинити непрохідність кишечника та гастропарез
Дослідники б'ють на сполох через небезпеку популярного напою Bubble Tea
6 листопада, 16:16
Табакову потрібно раз на рік проходити обстеження
Відомий співак поборов рак четвертої стадії
2 листопада, 13:59
Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph
Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph
Вчора, 04:26

Здоров'я

В Україні може з’явитися новий вид небезпечних комарів: роз'яснення ентомолога
В Україні може з’явитися новий вид небезпечних комарів: роз'яснення ентомолога
У Львові дружина віддала чоловіку частину своєї печінки (фото)
У Львові дружина віддала чоловіку частину своєї печінки (фото)
Чи безпечна вода з бюветів? Поради гідрогеолога на випадок комунального колапсу
Чи безпечна вода з бюветів? Поради гідрогеолога на випадок комунального колапсу
Прогноз магнітних бур на 11-12 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 листопада: якою буде сонячна активність
Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні
Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua