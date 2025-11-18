У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину

Щонайменше 27 людей загинули через отруєння підробленими ліками з нелегального онлайн-магазину

Прокуратура Нідерландів розпочала масштабне розслідування після загибелі щонайменше 27 осіб, імовірно, внаслідок отруєння фальсифікованими заспокійливими та снодійними засобами. Про це повідомляє портал nos.nl з посиланням на дані відомства, пише «Главком».

За попередньою інформацією, медикаменти продавалися через нелегальний інтернет-магазин, яким володіли двоє жителів провінції Лімбург. Встановлено, що вони не мали жодного дозволу на торгівлю сильнодіючими рецептурними препаратами.

Ці препарати викликають звикання і є смертельно небезпечними у разі неправильного дозування.

За даними прокуратури, не менше 27 людей померли після прийому ліків, придбаних на цьому онлайн-майданчику. При цьому понад 10 із них купили медикаменти лише за два тижні до своєї смерті. Слідчі не виключають, що з діяльністю магазину можуть бути пов'язані ще 22 летальні випадки.

Серед покупців небезпечних препаратів були також неповнолітні. Частина речовин, які продавалися в магазині, нещодавно була внесена до списку наркотичних засобів у Нідерландах. Розслідування триває, з’ясовуються всі обставини трагедії та повний масштаб діяльності нелегальних торговців.

До слова, переможниця Паралімпійських ігор-2020 у Токіо австралійська велогонниця Пейдж Греко померла у віці 28 років. Про це повідомила пресслужба Федерації велоспорту Австралії.На Іграх австралійка також здобула дві бронзові медалі. Греко була триразовою чемпіонкою світу у велотреку та переможницею чемпіонату світу 2019 року у шосейній велогонці.