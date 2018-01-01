Спалах кору: на Дніпропетровщині вже 126 хворих

Із загальної кількості захворілих 78% не були вакциновані

У Дніпропетровському обласному лабораторному центрі МОЗ зауважують, що в області відбувається динамічне поширення кору. Про це заявила заступник директора з дослідження біологічних факторів Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ Валентина Рєзвих. Вона зауважила, що в області кір поширюється достатньо динамічно, адже щодня фіксують



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Із загальної кількості захворілих 78% не були вакциновані

У Дніпропетровському обласному лабораторному центрі МОЗ зауважують, що в області відбувається динамічне поширення кору.

Про це заявила заступник директора з дослідження біологічних факторів Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ Валентина Рєзвих.

Вона зауважила, що в області кір поширюється достатньо динамічно, адже щодня фіксують до 10 нових випадків захворювання.

«З жовтня 2017 року і по сьогоднішній день в Дніпропетровській області на кір захворіли 126 осіб, тільки в Дніпрі - 40. Із загальної кількості захворілих 78% не були вакциновані. За даний період часу летальних випадків не зареєстровано», - наголосила Рєзвих.

Як розповіла очільниця відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям департаменту Наталія Шмалько, в області зараз є 59 тисяч доз щеплень від кору, тобто лікарні вакциною забезпечені. Наступна велика партія має прибути у квітні.

Зазначимо, минулий спалах кору в Україні відбувся в 2012 році. Тоді в країні нарахували 12 746 хворих.

У МОЗ заявили, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

За даними очільниці МОЗ Уляни Супрун, з моменту спалаху кору померло вже 8 людей.

Станом на 22 січня, протягом перших трьох тижнів 2018 року, на кір в країні захворіли 2084 людини - 1375 дітей і 709 дорослих.

До слова, МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору.

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