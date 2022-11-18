США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності

Незабаром вчені розпочнуть клінічні випробування на людях

Група американських дослідників з університету Х’юстона розробила вакцину, що блокує здатність небезпечного синтетичного опіоїду фентанілу проникати в мозок. Про це повідомляє фахове видання Pharmaceutics.

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За словами провідного автора дослідження, доцента Коліна Хейла, вакцина здатна генерувати антитіла проти фентанілу, які зв’язуються із споживаним фентанілом і запобігають його потраплянню в мозок, дозволяючи вивести його з організму через нирки. Таким чином, людина не відчує ейфоричного ефекту і зможе повернутися до тверезого розуму.

Також вчені наголошують, що антитіла до фентанілу специфічні, а похідне фентанілу не входить у перехресну реакцію з іншими опіоїдами, такими як морфін. Це означає, що людина, вакцинована від фентанілу, все ще може лікуватися іншими опіоїдами.

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Хоча розлад, пов’язаний із вживанням опіоїдів, піддається лікуванню. Згідно з дослідженнями, близько 80% людей, залежних від опіоїдів, страждають від рецидиву.

Клінічні дослідження вакцини не викликали несприятливих побічних ефектів імунізованих щурів. Тому дослідницька група вироблятиме клінічні вакцини з клінічними випробуваннями на людях у найближчі місяці.

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