Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності
Клінічні дослідження вакцини не викликали несприятливих побічних ефектів імунізованих щурів
фото ілюстративне

Незабаром вчені розпочнуть клінічні випробування на людях

Група американських дослідників з університету Х’юстона розробила вакцину, що блокує здатність небезпечного синтетичного опіоїду фентанілу проникати в мозок. Про це повідомляє фахове видання Pharmaceutics.

За словами провідного автора дослідження, доцента Коліна Хейла, вакцина здатна генерувати антитіла проти фентанілу, які зв’язуються із споживаним фентанілом і запобігають його потраплянню в мозок, дозволяючи вивести його з організму через нирки. Таким чином, людина не відчує ейфоричного ефекту і зможе повернутися до тверезого розуму.

Також вчені наголошують, що антитіла до фентанілу специфічні, а похідне фентанілу не входить у перехресну реакцію з іншими опіоїдами, такими як морфін. Це означає, що людина, вакцинована від фентанілу, все ще може лікуватися іншими опіоїдами.

Хоча розлад, пов’язаний із вживанням опіоїдів, піддається лікуванню. Згідно з дослідженнями, близько 80% людей, залежних від опіоїдів, страждають від рецидиву.

Клінічні дослідження вакцини не викликали несприятливих побічних ефектів імунізованих щурів. Тому дослідницька група вироблятиме клінічні вакцини з клінічними випробуваннями на людях у найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що сезон грипу приготував українцям неприємний сюрприз.

Читайте також: Covid-19. МОЗ дозволив робити бустерне щеплення неповнолітнім
Теги: наркотики вакцинація США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна збільшила кількість неврозів серед українців
«Це буде поширюватися». Психолог назвав розлад, який почав косити українців
6 листопада, 17:55
Із 14 листопада херсонці матимуть змогу отримати ліки безкоштовно
Херсонці зможуть отримати безкоштовні ліки: список адрес
13 листопада, 20:12
Загарбники навесні 2022 року перетворили деякі райони міста на руїни
Харчування і ліки: що потрібно, аби вижити? Поради тих, хто витримав російську облогу Чернігова 
8 листопада, 08:56

Здоров'я

США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності
США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності
Операція на серці без електрики: у Львові хірурги здійснили подвиг (фото)
Операція на серці без електрики: у Львові хірурги здійснили подвиг (фото)
Як опанувати страх під час повітряної тривоги: поради МОЗ
Як опанувати страх під час повітряної тривоги: поради МОЗ
Херсонці зможуть отримати безкоштовні ліки: список адрес
Херсонці зможуть отримати безкоштовні ліки: список адрес
Чи забезпечені українські лікарні генераторами: відповідь МОЗ
Чи забезпечені українські лікарні генераторами: відповідь МОЗ
Стало відомо, скільки українських медзакладів пошкодили окупанти від 24 лютого
Стало відомо, скільки українських медзакладів пошкодили окупанти від 24 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
89K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
51K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
47K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
42K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція
41K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту