Кіровоградщина отримала понад 12 тисяч доз вакцини Covishield

Для вакцинації на першому етапі буде задіяно одну мобільну бригаду, яка працюватиме в обласному центрі

У Кіровоградській області на першому етапі планують провакцинувати понад 6 тисяч людей

Кіровоградська область отримала 12 100 доз вакцин Oxford/Astrazeneca (Covishield) для імунізації від COVID-19, 13310 шприців і 170 контейнерів для утилізації. Першочергово щеплення отримають працівники мобільних бригад із імунізації. Про це йдеться на сайті Кіровоградської ОДА.

Надалі на першому етапі провакцинують 6050 людей. Це медики, які працюють у лікарнях із хворими на СOVID-19, та працівники й мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми.

Для вакцинації на першому етапі буде задіяно одну мобільну бригаду, яка працюватиме в обласному центрі. Бригада вакцинуватиме медичних працівників 7 госпітальних баз.

Детальну інформацію про вакцинацію в Україні можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Сьогодні, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.



