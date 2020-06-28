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    Суспільство

    МОЗ заборонило відкривати дитячі оздоровчі табори до 31 липня

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    Дитячі оздоровчі табори заборонено відкривати до 31 липня - МОЗ заборонило відкривати дитячі оздоровчі табори до 31 липня
    Дитячі оздоровчі табори заборонено відкривати до 31 липня

    Під час відпочинку в оздоровчих таборах можливі спалахи Covid-19

    Дитячі оздоровчі табори в Україні заборонено відкривати до 31 липня, оскільки через велике скупчення дітей існує небезпека зараження  Covid-19. Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Дитячий оздоровчий табір–  це велика кількість  дітей, які перебувають разом певний період часу. Під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи Covid-19. І саме тому, що це масова кількість дітей, які  перебувають разом, було прийнято рішення щодо заборони відкриття таборів відпочинку дитячих до 31 липня 2020 року», - сказав Степанов.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948). Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

    У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42982
    • Хворіють
      22919
    • Одужали
      18934
    • Померли
      1129

    Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині  – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 576 ПЛР-тестів, з яких з нових проб — 545. З них позитивні - 173, а з нових проб — 153. Серед них — 69 мешканців Львова.

    Міністерство охорони здоров'я діти Максим Степанов табір
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