МОЗ заборонило відкривати дитячі оздоровчі табори до 31 липня



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Дитячі оздоровчі табори заборонено відкривати до 31 липня

Під час відпочинку в оздоровчих таборах можливі спалахи Covid-19

Дитячі оздоровчі табори в Україні заборонено відкривати до 31 липня, оскільки через велике скупчення дітей існує небезпека зараження Covid-19. Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Дитячий оздоровчий табір– це велика кількість дітей, які перебувають разом певний період часу. Під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи Covid-19. І саме тому, що це масова кількість дітей, які перебувають разом, було прийнято рішення щодо заборони відкриття таборів відпочинку дитячих до 31 липня 2020 року», - сказав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948). Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 576 ПЛР-тестів, з яких з нових проб — 545. З них позитивні - 173, а з нових проб — 153. Серед них — 69 мешканців Львова.