Степанов пояснив, з чим пов’язані коливання кількості зафіксованих випадків коронавірусу протягом тижня



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«Звичайно, вихідний день впливає на звернення і, як наслідок, на кількість людей, яким робиться тест ПЛР і підтверджується діагноз «коронавірусна хвороба» – Степанов

«В вихідний день ми фіксуємо меншу кількість підозрілих випадків, тобто людей, які звертаються з ознаками коронавірусної хвороби» – міністр

У вихідні дні менша кількість людей звертається до лікарів з ознаками коронавірусної хвороби Covid-19, а звертаються в понеділок, з цим пов’язані коливання кількості нових зафіксованих випадків протягом тижня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«В вихідний день ми фіксуємо меншу кількість підозрілих випадків, тобто людей, які звертаються з ознаками коронавірусної хвороби. Так влаштовані ми, що ми в неділю вважаємо, що вже в понеділок зателефонуємо і викличемо лікаря, повідомимо про свою хворобу. Звичайно, вихідний день впливає на звернення і, як наслідок, на кількість людей, яким робиться тест ПЛР і підтверджується діагноз «коронавірусна хвороба». А вже починаючи з вівторка… Тобто, в понеділок людина звертається, відповідно, госпіталізація, і далі вже або підтвердження і госпіталізація за необхідністю», – сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, з чим пов’язані періодичні щотижневі коливання виявлених випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.