Степанов: в Україні понад 85% людей, які помирають від коронавірусу, – з груп ризику



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«Подумайте про своїх батьків. Подумайте про своїх дідусів і бабусь. Тому що саме вони відносяться до групи ризику» – Степанов

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 590

В Україні понад 85% людей, які помирають від Covid-19, – мають супутні захворювання, або перебувають в групі ризику. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Подумайте про своїх батьків. Подумайте про своїх дідусів і бабусь. Тому що саме вони відносяться до групи ризику. Подумайте про своїх близьких людей, які може мають супутні захворювання, такі, як серцево-судинні, або цукровий діабет. Всі ці люди є в групі ризику і перебіг хвороби в таких людей дуже важкий. І в нас понад 85% людей, які помирають від Covid-19, саме мають супутні захворювання або відносяться до груп ризику», – сказав Максим Степанов.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.