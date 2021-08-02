Свіжі Covid-дані: в Україні зафіксовано 265 нових випадків коронавірусу
Четверо українців напередодні не змогли подужати Covid-19
За минулу добу, 1 серпня, в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – один). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 385 осіб;
- летальних випадків – чотири;
- одужало – 176 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 8 854 особи,
- методом ІФА – 1 776 осіб,
- експрес-тестами – 6 417 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 253 534 особи;
- одужало – 2 187 170 осіб;
- летальних випадків – 52 955;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.