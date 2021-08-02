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    Свіжі Covid-дані: в Україні зафіксовано 265 нових випадків коронавірусу

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    За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2,2 млн осіб - Свіжі Covid-дані: в Україні зафіксовано 265 нових випадків коронавірусу
    За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2,2 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Четверо українців напередодні не змогли подужати Covid-19

    За минулу добу, 1 серпня, в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – один). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 385 осіб;
    • летальних випадків – чотири;
    • одужало – 176 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 8 854 особи,
    • методом ІФА – 1 776 осіб,
    • експрес-тестами – 6 417 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 253 534 особи;
    • одужало – 2 187 170 осіб;
    • летальних випадків – 52 955;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

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    Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: в Україні зафіксовано 265 нових випадків коронавірусу