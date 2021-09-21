Свіжі дані заражень коронавірусом. Такого в Україні не було вже п'ять місяців

Свіжі дані заражень коронавірусом. Такого в Україні не було вже п'ять місяцівграфіка
Сьогодні в Україні виявили 7781 випадків Covid-19
Сьогодні, у вівторок, 21 вересня, отримано 7781 позитивний результат ПЛР-тестування. Всього було проведено 36642 тести. Такі дані аналітик Євген Істребін опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Добова позитивність по Україні 21%, такого не було майже п’ять місяців. Тижнева позитивність 18%», – повідомив Істребін.
Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Харківській та Львівській областях, а також у столиці.
Найменше хворих на корона вірус додалося на Вінничині, Миколаївщині та в Кіровоградській області.
У розрізі областей
Загальна кількість: 7781
- Харківська – 899
- Львівська – 741
- Київ – 686
- Запорізька – 615
- Донецька – 560
- Чернівецька – 389
- Дніпропетровська – 376
- Хмельницька – 323
- Київська – 315
- Херсонська – 298
- Волинська – 294
- Одеська – 281
- Тернопільська – 258
- Черкаська – 232
- Івано-Франківська – 192
- Чернігівська – 182
- Луганська – 159
- Рівненська – 157
- Сумська – 154
- Закарпатська – 147
- Полтавська – 145
- Житомирська – 114
- Вінницька – 109
- Миколаївська – 106
- Кіровоградська – 49
«По Києву дивна ситуація. Позитивних тестів багато, а нових випадків не дуже. Швидше за все, позитивні тести отримані в Києві потрапляють в статистику нових випадків за місцем реєстрації інфікованого», – вважає аналітик.
Якщо ж глянути на графік тестування пневмоній, все зрозуміло без коментарів, каже Євген Істребін.
Нагадаємо, днями Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів в лікарнях. Динаміка зростання кількості ушпиталених хворих в нашій країні різко зросла.