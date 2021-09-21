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    Свіжі дані заражень коронавірусом. Такого в Україні не було вже п'ять місяців

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    На графіках видно, що із початку вересня темпи зростання захворюваності просто сказилися - Свіжі дані заражень коронавірусом. Такого в Україні не було вже п'ять місяців
    На графіках видно, що із початку вересня темпи зростання захворюваності просто сказилися
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні в Україні виявили 7781 випадків Covid-19

    Сьогодні, у вівторок, 21 вересня, отримано 7781 позитивний результат ПЛР-тестування. Всього було проведено 36642 тести. Такі дані аналітик Євген Істребін опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Добова позитивність по Україні 21%, такого не було майже п’ять місяців. Тижнева позитивність 18%», – повідомив Істребін.

    Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Харківській та Львівській областях, а також у столиці.

    Найменше хворих на корона вірус додалося на Вінничині, Миколаївщині та в Кіровоградській області.

    У розрізі областей

    Загальна кількість: 7781

    • Харківська – 899
    • Львівська – 741
    • Київ – 686
    • Запорізька – 615
    • Донецька – 560
    • Чернівецька – 389
    • Дніпропетровська – 376
    • Хмельницька – 323
    • Київська – 315
    • Херсонська – 298
    • Волинська – 294
    • Одеська – 281
    • Тернопільська – 258
    • Черкаська – 232
    • Івано-Франківська – 192
    • Чернігівська – 182
    • Луганська – 159
    • Рівненська – 157
    • Сумська – 154
    • Закарпатська – 147
    • Полтавська – 145
    • Житомирська – 114
    • Вінницька – 109
    • Миколаївська – 106
    • Кіровоградська – 49

    «По Києву дивна ситуація. Позитивних тестів багато, а нових випадків не дуже. Швидше за все, позитивні тести отримані в Києві потрапляють в статистику нових випадків за місцем реєстрації інфікованого», – вважає аналітик.

    Якщо ж глянути на графік тестування пневмоній, все зрозуміло без коментарів, каже Євген Істребін.

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    Графіки Євгена Істребіна/ Facebook
    Графіки Євгена Істребіна/ Facebook
    Графіки Євгена Істребіна/ Facebook
    Графіки Євгена Істребіна/ Facebook

    Нагадаємо, днями Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів в лікарнях. Динаміка зростання кількості ушпиталених хворих в нашій країні різко зросла.

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    Теги: Євген Істребін
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    Свіжі дані заражень коронавірусом. Такого в Україні не було вже п'ять місяців