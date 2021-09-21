Свіжі дані заражень коронавірусом. Такого в Україні не було вже п'ять місяців

На графіках видно, що із початку вересня темпи зростання захворюваності просто сказилися

Сьогодні в Україні виявили 7781 випадків Covid-19

Сьогодні, у вівторок, 21 вересня, отримано 7781 позитивний результат ПЛР-тестування. Всього було проведено 36642 тести. Такі дані аналітик Євген Істребін опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Добова позитивність по Україні 21%, такого не було майже п’ять місяців. Тижнева позитивність 18%», – повідомив Істребін.

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Харківській та Львівській областях, а також у столиці.

Найменше хворих на корона вірус додалося на Вінничині, Миколаївщині та в Кіровоградській області.

У розрізі областей

Загальна кількість: 7781

Харківська – 899

Львівська – 741

Київ – 686

Запорізька – 615

Донецька – 560

Чернівецька – 389

Дніпропетровська – 376

Хмельницька – 323

Київська – 315

Херсонська – 298

Волинська – 294

Одеська – 281

Тернопільська – 258

Черкаська – 232

Івано-Франківська – 192

Чернігівська – 182

Луганська – 159

Рівненська – 157

Сумська – 154

Закарпатська – 147

Полтавська – 145

Житомирська – 114

Вінницька – 109

Миколаївська – 106

Кіровоградська – 49

«По Києву дивна ситуація. Позитивних тестів багато, а нових випадків не дуже. Швидше за все, позитивні тести отримані в Києві потрапляють в статистику нових випадків за місцем реєстрації інфікованого», – вважає аналітик.

Якщо ж глянути на графік тестування пневмоній, все зрозуміло без коментарів, каже Євген Істребін.

Нагадаємо, днями Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів в лікарнях. Динаміка зростання кількості ушпиталених хворих в нашій країні різко зросла.

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