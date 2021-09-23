Темпи вакцинації зростають: вчора зроблено майже 145 тисяч covid-щеплень

Уже понад 6,5 млн українців отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу

Обидві дози covid-вакцини отримали вже майже 5,3 мільйона українців

В Україні за минулу добу, 22 вересня зробили понад 144,7 тис. щеплень проти коронавірусу. Це майже на 30 тисяч більше, ніж днем раніше, повідомляє пресцентр МОЗ.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 91,6 тис. осіб, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 53,1 тис. людей.

Так, минулої доби населення імунізували:

953 мобільні бригади,

2 993 пункти щеплення;

344 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 6,5 млн українців.

З яких отримали одну дозу вакцини – 6,5 млн осіб, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 5,3 млн осіб.

Між тим в Україні вже проведено 11,8 млн щеплень.

Додамо, що напередодні глава МОЗ оголосив про введення обов'язкової вакцинації.

Нагадаємо, від сьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

23 вересня, у зв'язку із запровадженням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки в Україні, бізнесу пропонується два варіанти роботи.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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