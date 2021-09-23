  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Темпи вакцинації зростають: вчора зроблено майже 145 тисяч covid-щеплень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уже понад 6,5 млн українців отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу - Темпи вакцинації зростають: вчора зроблено майже 145 тисяч covid-щеплень
    Уже понад 6,5 млн українців отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу
    фото: vechirniy.kyiv.ua

    Обидві дози covid-вакцини отримали вже майже 5,3 мільйона українців

    В Україні за минулу добу, 22 вересня зробили понад 144,7 тис. щеплень проти коронавірусу. Це майже на 30 тисяч більше, ніж днем раніше, повідомляє пресцентр МОЗ.

    Зокрема, одну дозу вакцини отримали 91,6 тис. осіб, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 53,1 тис. людей.

    Так, минулої доби населення імунізували:

    • 953 мобільні бригади,
    • 2 993 пункти щеплення;
    • 344 центри вакцинації.

    Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 6,5 млн українців.

    З яких отримали одну дозу вакцини – 6,5 млн осіб, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 5,3 млн осіб.

    Між тим в Україні вже проведено 11,8 млн щеплень.

    Додамо, що напередодні глава МОЗ оголосив про введення обов'язкової вакцинації.

    Нагадаємо, від сьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

    23 вересня, у зв'язку із запровадженням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки в Україні, бізнесу пропонується два варіанти роботи.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Темпи вакцинації зростають: вчора зроблено майже 145 тисяч covid-щеплень