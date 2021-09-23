Covid-19 косить киян: за добу в столиці виявлено майже 500 нових хворих

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли сім осіб

За минулу добу, 22 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 467 осіб. Це на 11 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 21 вересня було зафіксовано 456 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 231 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 219 тис. осіб (за добу 22 вересня – 108)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 7)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 132 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 193 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 22 вересня – 115)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 4).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

20 вересня в Україні медики зафіксували 7 866 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,37 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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