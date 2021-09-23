За добу в Україні виявили ще майже 8 тисяч хворих на Covid-19

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 070 людей

Від ускладнень хвороби за добу померли 123 людини

В Україні вчора медики зафіксували 7866 нових підтверджених випадків Covid-19. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

Вчора з діагнозом ковід або підозрою на нього госпіталізували 2 070 осіб. Від ускладнень хвороби померли 123 людини. А ось одужали 2305 осіб.

Протестували методом ПЛР – 41,6 тис. осіб, методом ІФА-9,7 тис. осіб, експрес-тестами – 33,6 тис. осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Києві (467) та Дніпропетровській (456) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2,4 млн осіб;

одужали – 2,2 млн осіб;

летальних випадків – 55,3 тис. українців.

Нагадаємо, відсьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

Залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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