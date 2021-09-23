  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    За добу в Україні виявили ще майже 8 тисяч хворих на Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 070 людей - За добу в Україні виявили ще майже 8 тисяч хворих на Covid-19
    Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 070 людей
    фото: DW

    Від ускладнень хвороби за добу померли 123 людини

    В Україні вчора медики зафіксували 7866 нових підтверджених випадків Covid-19. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Вчора з діагнозом ковід або підозрою на нього госпіталізували 2 070 осіб. Від ускладнень хвороби померли 123 людини. А ось одужали 2305 осіб.

    Протестували методом ПЛР – 41,6 тис. осіб, методом ІФА-9,7 тис. осіб, експрес-тестами – 33,6 тис. осіб.

    За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Києві (467) та Дніпропетровській (456) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли – 2,4 млн осіб;
    • одужали – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – 55,3 тис. українців.

    Нагадаємо, відсьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

    Залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

    Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

    Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар лікарня хвороби епідемія вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Україні виявили ще майже 8 тисяч хворих на Covid-19