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    Повернулась з Туреччини і відразу вакцинувалась. У столиці померла жінка від Covid-19

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    Киянка померла після вакцинації Moderna - Повернулась з Туреччини і відразу вакцинувалась. У столиці померла жінка від Covid-19
    Киянка померла після вакцинації Moderna
    Фото: Reuters

    50-річна жінка захворіла на наступний день після щеплення

    В Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna. Про це у коментарі УНІАН повідомив голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

    Зокрема, 50-річна жінка 9-10 серпня перебувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №4.

    До того, як потрапити на стаціонар, вона 1 серпня повернулась з Туреччини.

    «Захворіла 6 серпня гостро, на наступний день після першої дози вакцинації Модерною», – розповів Кравченко.

    За його словами, спочатку у хворої були скарги на біль у руці, незначну лихоманку 37,2°C.

    При цьому, 7 серпня її стан дещо погіршився – з'явилось блювання, трималась незначна лихоманка, виражена слабкість, а з 8 серпня у неї спостерігалася млявість.

    «9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали КШД, хвора була доставлена у відділення у вкрай важкому стані... Одразу була переведена у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розпочата інтенсивна терапія», – додав Кравченко.

    Він припустив, що жінка могла бути провакцинована в продромальний період – на початковому етапі хвороби.

    9 серпня вона здала ПЛР-тест на Covid-19, який виявився позитивним. Раніше ця жінка на коронавірус не хворіла.

    Нагадаємо, станом на 10 серпня у Києві щеплено більше мільйона громадян. Для мешканців столиці доступні вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA–1273), а для ревакцинації AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer–BioNTech.

    МОЗ України розробляє стимули для сімейних лікарів активніше вакцинувати пацієнтів від Covid–19, зокрема, серед яких нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

    У той же час міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що хоча й з’явилися нові штами коронавірусу, поки тепло і немає супутніх сезонних захворювань, діти можуть розпочати новий навчальний рік у школах у повноформатному режимі.

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    Теги: хвороби щеплення жінка
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    Повернулась з Туреччини і відразу вакцинувалась. У столиці померла жінка від Covid-19