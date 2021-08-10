Повернулась з Туреччини і відразу вакцинувалась. У столиці померла жінка від Covid-19

50-річна жінка захворіла на наступний день після щеплення

В Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna. Про це у коментарі УНІАН повідомив голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

Зокрема, 50-річна жінка 9-10 серпня перебувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №4.

До того, як потрапити на стаціонар, вона 1 серпня повернулась з Туреччини.

«Захворіла 6 серпня гостро, на наступний день після першої дози вакцинації Модерною», – розповів Кравченко.

За його словами, спочатку у хворої були скарги на біль у руці, незначну лихоманку 37,2°C.

При цьому, 7 серпня її стан дещо погіршився – з'явилось блювання, трималась незначна лихоманка, виражена слабкість, а з 8 серпня у неї спостерігалася млявість.

«9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали КШД, хвора була доставлена у відділення у вкрай важкому стані... Одразу була переведена у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розпочата інтенсивна терапія», – додав Кравченко.

Він припустив, що жінка могла бути провакцинована в продромальний період – на початковому етапі хвороби.

9 серпня вона здала ПЛР-тест на Covid-19, який виявився позитивним. Раніше ця жінка на коронавірус не хворіла.

Нагадаємо, станом на 10 серпня у Києві щеплено більше мільйона громадян. Для мешканців столиці доступні вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA–1273), а для ревакцинації AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer–BioNTech.

МОЗ України розробляє стимули для сімейних лікарів активніше вакцинувати пацієнтів від Covid–19, зокрема, серед яких нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

У той же час міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що хоча й з’явилися нові штами коронавірусу, поки тепло і немає супутніх сезонних захворювань, діти можуть розпочати новий навчальний рік у школах у повноформатному режимі.