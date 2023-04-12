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У Китаї зафіксовано першу у світі смерть людини від пташиного грипу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Китаї зафіксовано першу у світі смерть людини від пташиного грипу
Вірус не має здатності легко передаватися від людини до людини
фото ілюстративне

H3N8 рідко зустрічається у людей і часто серед птахів, у яких майже не викликає ознак захворювання

Першу у світі смерть людини від пташиного грипу зафіксовано в Китаї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ).

Зазначається, що 56-річна жінка з південної провінції Гуандун стала третьою людиною, інфікованою пташиним грипом підтипу H3N8. Усі випадки зараження зареєстровані в Китаї, причому перші два – торік.

За даними ВООЗ, пацієнтка мала кілька основних захворювань, а також контакт із живим птахом в анамнезі. Зразки, взяті на ринку продуктів харчування, який відвідала жінка до того, як захворіла, дали позитивний результат на грип A(H3), що може вказувати на джерело інфекції. Інших випадків зараження серед близьких контактів інфікованої не виявлено.

«Виходячи з наявної інформації, схоже, що цей вірус не має здатності легко передаватися від людини до людини, і тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким», – додали в організації.

H3N8 рідко зустрічається у людей і часто серед птахів, у яких майже не викликає ознак захворювання. Також він може передаватися іншим ссавцям.

Нагадаємо, на початку березня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з високих патогенів Річард Пібоді попередив населення про нову можливу пандемію та просить населення триматися подалі від вмираючих тварин. Тіла тварин можуть спровокувати пташиний грип у людини.

Теги: Китай грип птахи

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