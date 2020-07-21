У Бердянську посилять карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію «Арктика», де виявили хворих на коронавірус, зроблять ПЛР-тести

З початку липня ситуація з коронавірусом в Бердянську погіршилася

У Бердянську Запорізької області посилять карантин для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

Директор обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України заявив, що з початку липня ситуація з коронавірусом в Бердянську погіршилася. Меру міста доручили розробити додаткові обмежувальні заходи:

посилити дезінфекцію в громадському транспорті та в місцях масового скупчення людей;

посилити інфекційний контроль в медустановах;

провести тестування на Covid-19 медпрацівників установ, де зафіксували випадки коронавірусу;

перевірити медпрацівників оздоровчих установ на Covid-19 методом ІФА.

Головному управлінню Держпродспоживслужби і обласній поліції доручили посилити контроль за дотриманням карантину на ринках, в магазинах і закладах громадського харчування.

Також всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію «Арктика» зроблять ПЛР-тести на коронавірус. Раніше в цьому санаторії у шести відпочивальників виявили коронавірус.

Також повідомлялося, що на станції «швидкої» у Бердянську спалах коронавірусу.

Як відомо, сім областей не готові до послаблення карантину.

Коронавірус в Україні

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Як повідомляв «Главком», станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 60166 випадків Covid-19, з них за добу – 673.