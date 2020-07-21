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    Події в Україні

    У Бердянську посилять карантин

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    <p>Всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію &laquo;Арктика&raquo;, де виявили хворих на коронавірус, зроблять ПЛР-тести</p> - У Бердянську посилять карантин

    Всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію «Арктика», де виявили хворих на коронавірус, зроблять ПЛР-тести

    З початку липня ситуація з коронавірусом в Бердянську погіршилася

    У Бердянську Запорізької області посилять карантин для боротьби з поширенням коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

    Директор обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України заявив, що з початку липня ситуація з коронавірусом в Бердянську погіршилася. Меру міста доручили розробити додаткові обмежувальні заходи:

    • посилити дезінфекцію в громадському транспорті та в місцях масового скупчення людей;
    • посилити інфекційний контроль в медустановах;
    • провести тестування на Covid-19 медпрацівників установ, де зафіксували випадки коронавірусу;
    • перевірити медпрацівників оздоровчих установ на Covid-19 методом ІФА.

    Головному управлінню Держпродспоживслужби і обласній поліції доручили посилити контроль за дотриманням карантину на ринках, в магазинах і закладах громадського харчування.

    Також всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію «Арктика» зроблять ПЛР-тести на коронавірус. Раніше в цьому санаторії у шести відпочивальників виявили коронавірус.

    Також повідомлялося, що на станції «швидкої» у Бердянську спалах коронавірусу.

    Як відомо, сім областей не готові до послаблення карантину.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Як повідомляв «Главком», станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 60166 випадків Covid-19, з них за добу – 673.

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