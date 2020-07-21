У Бердянську посилять карантин
Всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію «Арктика», де виявили хворих на коронавірус, зроблять ПЛР-тести
З початку липня ситуація з коронавірусом в Бердянську погіршилася
У Бердянську Запорізької області посилять карантин для боротьби з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.
Директор обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України заявив, що з початку липня ситуація з коронавірусом в Бердянську погіршилася. Меру міста доручили розробити додаткові обмежувальні заходи:
- посилити дезінфекцію в громадському транспорті та в місцях масового скупчення людей;
- посилити інфекційний контроль в медустановах;
- провести тестування на Covid-19 медпрацівників установ, де зафіксували випадки коронавірусу;
- перевірити медпрацівників оздоровчих установ на Covid-19 методом ІФА.
Головному управлінню Держпродспоживслужби і обласній поліції доручили посилити контроль за дотриманням карантину на ринках, в магазинах і закладах громадського харчування.
Також всім медпрацівникам та пацієнтам санаторію «Арктика» зроблять ПЛР-тести на коронавірус. Раніше в цьому санаторії у шести відпочивальників виявили коронавірус.
Також повідомлялося, що на станції «швидкої» у Бердянську спалах коронавірусу.
Як відомо, сім областей не готові до послаблення карантину.
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Як повідомляв «Главком», станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 60166 випадків Covid-19, з них за добу – 673.