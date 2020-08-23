Нова хвиля коронавірусу небезпечна для молоді, – міністр охорони здоров’я Франції



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Нова хвиля коронавірусу поширюється у чотири рази швидше серед людей до 40 років, ніж серед 65-річних

«Вже відбувається перехресне зараження між групами населення – молодшими людьми у віці від 20 до 40 років та старшими» – міністр

Нова хвиля коронавірусу поширюється у чотири рази швидше серед людей до 40 років, ніж серед 65-річних.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, – повідомляє Reuters.

«Це не французький виняток, це європейська динаміка», – уточнив міністр.

Разом із тим, він додає – зараження зростає і серед літніх людей, і серед групи ризику.

Веран заявив, що вже відбувається перехресне зараження між групами населення – молодшими людьми у віці від 20 до 40 років та старшими.

За його словами, на відміну від попередніх місяців, коли основним джерелом зараження були робочі місця, зараз найбільше шансів заразитися – на вечірках, які не дотримуються правил соціального дистанціювання.

Міністр побоюється нового спалаху коронавірусу через можливе святкування результатів фіналу Ліги чемпіонів, в якому 23 серпня французький ПСЖ гратиме з мюнхенською «Баварією». Він закликав у випадку святкування перемоги французів не забувати про маски та інші захисні міри.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

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