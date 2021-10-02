Вмов друга на щеплення та отримай винагороду: у Швейцарії незвично підвищують рівень вакцинації

У Швейцарії – один з найнижчих показників вакцинації в Європі

Уряд Швейцарії вирішив у незвичний спосіб заохочувати людей до вакцинації. Так, громадянам Швейцарії пропонують агітувати друзів вакцинуватися проти коронавірусу, за що вони отримають по 50 франків приблизно (приблизно 46 євро) за кожного вакцинованого.

Про це повідомляє уряд країни.

За допомогою цієї акції влада країни планує прискорити кампанію з вакцинації.

«Агітатори вакцинування отримають на пошту ваучери, але поки невідомо, на що їх можна буде витратити. Зокрема, такими ваучерами можна буде розрахуватися в кінотеатрах або в ресторанах», - повідомили у пресслужбі уряду.

Зазначають, остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме місцева влада.

Так, наразі у Швейцарії повністю вакциновані 57% населення, це є один з найнижчих показників в Європі. Мета країни – досягти 80%-ї вакцинації населення у віці від 18 до 65 років і 90%-ї вакцинації серед громадян старше 65 років.

«Хоча кількість нових інфекцій COVID-19 зменшується, ситуація з ліжками інтенсивної терапії залишається напруженою. Враховуючи велику частку людей, які ще не щеплені, і поширення заразного варіанту «Дельти», залишається значний ризик нової хвилі інфекції, яка охопить лікарні в холодніші осінні та зимові місяці», – зазначають в уряді.

Як повідомляли раніше, ізраїльський вчений пояснив, як вакцинація впливає на здатність переносити вірус.

Генеральний директор транснаціональної фармацевтичної компанії Pfizer Альберт вважає, що якщо буде проводитися щорічна вакцинація проти коронавірусу, пандемія закінчиться і світ повернеться до «нормального життя».

Водночас головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що вакцинація робить непотрібними інші способи боротьби з Covid-19.