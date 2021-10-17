Херсонщина у «червоній» зоні. Влада констатує: кисню потрібно у 2-4 рази більше, ніж раніше

Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко визнає, стане пацієнтів нині набагато тяжчий, ніж у попередні хвилі

Обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19 набрали чинності на території Херсонщини 15 жовтня. Однак, попри загострення захворюваності, кількість ліжок, розгорнутих для недужих на коронавірус, порівняно із березнем, зменшилася. Чому так трапилося, у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко.

«Зрозумійте. Ми зараз плануємо ще одну лікарню відкрити під «ковід». Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судині, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвили у 2-4 рази потрібне більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів», – сказав Микола Якименко.

Глава протипандемічного штабу також зауважив, що бувають перебої з постачанням кисню. Але це питання вирішують в ручному режимі.

«Проблеми такої, як постачання кисню, загалом немає. Скажу, що у нас є державні субвенції на забезпечення лікарень кисневими станціями», – пояснив Якименко.

Заступник голови облдержадміністрації також повідомив, що на Херсонщині додатково планують розгорнути до 400 ліжок. Це буде у інших лікарнях, оскільки в тих, які працюють з «ковід», нині усе вже додали.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

Крім того, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.