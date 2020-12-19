У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
За минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей
За добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області – по понад тисячі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1364), в Одеській (1161), у Запорізькій (829), у Київській (827) та у Дніпропетровській (667) областях», – йдеться у повідомленні.
Зокрема вказується, що за добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.
Загалом в Україні випадки виявлено:
- м. Київ – 99694 випадки;
- Вінницька область – 20781 випадок;
- Волинська область – 30197 випадків;
- Дніпропетровська область – 52068 випадків;
- Донецька область – 31929 випадків;
- Житомирська область – 36061 випадок;
- Закарпатська область – 27003 випадки;
- Запорізька область – 46544 випадки;
- Івано-Франківська область – 41798 випадків;
- Київська область – 52415 випадків;
- Кіровоградська область – 7707 випадків;
- Луганська область – 8640 випадків;
- Львівська область – 56442 випадки;
- Миколаївська область – 26260 випадків;
- Одеська область – 63124 випадки;
- Полтавська область – 31433 випадки;
- Рівненська область – 38315 випадків;
- Сумська область – 37612 випадків;
- Тернопільська область – 32235 випадків;
- Харківська область – 64792 випадки;
- Херсонська область – 15449 випадків;
- Хмельницька область – 36360 випадків;
- Черкаська область – 34451 випадок;
- Чернівецька область – 37949 випадків;
- Чернігівська область – 26864 випадки.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього956123
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Одужали574536
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Хворіють365118
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Померли16469
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.
Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.