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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    <p>За минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей</p> - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    За минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей

    За добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області – по понад тисячі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1364), в Одеській (1161), у Запорізькій (829), у Київській (827) та у Дніпропетровській (667) областях», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема вказується, що за добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

    Загалом в Україні випадки виявлено: 

    • м. Київ – 99694 випадки;
    • Вінницька область – 20781 випадок;
    • Волинська область – 30197 випадків;
    • Дніпропетровська область – 52068 випадків;
    • Донецька область – 31929 випадків;
    • Житомирська область – 36061 випадок;
    • Закарпатська область – 27003 випадки;
    • Запорізька область – 46544 випадки;
    • Івано-Франківська область – 41798 випадків;
    • Київська область – 52415 випадків;
    • Кіровоградська область – 7707 випадків;
    • Луганська область – 8640 випадків;
    • Львівська область – 56442 випадки;
    • Миколаївська область – 26260 випадків;
    • Одеська область – 63124 випадки;
    • Полтавська область – 31433 випадки;
    • Рівненська область – 38315 випадків;
    • Сумська область – 37612 випадків;
    • Тернопільська область – 32235 випадків;
    • Харківська область – 64792 випадки;
    • Херсонська область – 15449 випадків;
    • Хмельницька область – 36360 випадків;
    • Черкаська область – 34451 випадок;
    • Чернівецька область – 37949 випадків;
    • Чернігівська область – 26864 випадки.

    Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      956123
    • Одужали
      574536
    • Хворіють
      365118
    • Померли
      16469

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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    Теги: Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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