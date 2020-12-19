У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

За минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей

За добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області – по понад тисячі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1364), в Одеській (1161), у Запорізькій (829), у Київській (827) та у Дніпропетровській (667) областях», – йдеться у повідомленні.

Зокрема вказується, що за добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

Загалом в Україні випадки виявлено:

м. Київ – 99694 випадки;

Вінницька область – 20781 випадок;

Волинська область – 30197 випадків;

Дніпропетровська область – 52068 випадків;

Донецька область – 31929 випадків;

Житомирська область – 36061 випадок;

Закарпатська область – 27003 випадки;

Запорізька область – 46544 випадки;

Івано-Франківська область – 41798 випадків;

Київська область – 52415 випадків;

Кіровоградська область – 7707 випадків;

Луганська область – 8640 випадків;

Львівська область – 56442 випадки;

Миколаївська область – 26260 випадків;

Одеська область – 63124 випадки;

Полтавська область – 31433 випадки;

Рівненська область – 38315 випадків;

Сумська область – 37612 випадків;

Тернопільська область – 32235 випадків;

Харківська область – 64792 випадки;

Херсонська область – 15449 випадків;

Хмельницька область – 36360 випадків;

Черкаська область – 34451 випадок;

Чернівецька область – 37949 випадків;

Чернігівська область – 26864 випадки.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 956123

Одужали 574536

Хворіють 365118

Померли 16469

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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