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    Економіка та фінанси

    Зеленський підписав закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати

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    Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям - Зеленський підписав закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати
    Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
    Фото: Офіс президента

    Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців. Верховна рада схвалила цей документ у другому читанні днем раніше. Про це повідомив Офіс президента.

    Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» № 1584-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня 2021 року.

    Документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6000 гривень, для ІІ групи інвалідності – 4800 гривень, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 гривень.

    Також запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

    Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

    До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

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    Теги: Верховна Рада бюджет гроші закон АЕС Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський підписав закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати