Вчені розробили тест, який передбачає тяжкість перебігу Covid-19

Команда вивчила аналізи крові 115 осіб, госпіталізованих з Covid-19 в 2020 році

Нові дані дозволять більш ефективно виявляти людей з підвищеним ризиком ускладнень і вчасно надавати їм необхідну допомогу

Фахівці з Медичного центру Лангон в Нью-Йорку розробили тест, який передбачає тяжкість перебігу Covid-19. Про це вони розповіли в статті в журналі Life Science Alliance.

Команда вивчила аналізи крові 115 осіб, госпіталізованих з Covid-19 в 2020 році. Близько половини з них зіткнулися з важким перебігом хвороби та потребували кисневої терапії, решта ж швидко одужали.

Ті, у кого спостерігався високий рівень антитіл до дволанцюжкової ДНК або до фосфатидилсерину (з'єднанню, що міститься в клітинних мембранах), з імовірністю в 90% стикалися з важкими симптомами.

При цьому лише у чверті тих, хто переніс хворобу з ускладненнями, ці показники були підвищені. Іншими словами, погіршення не завжди було пов'язано з ростом концентрації антитіл або фосфатидилсерина, але якщо зростання спостерігалося, це з високою ймовірністю вказувало на ускладнення.

При тяжкому перебігу Covid-19 стан пацієнта погіршується не відразу, а через приблизно тиждень після появи перших симптомів. Дослідники сподіваються, що нові дані дозволять більш ефективно виявляти людей з підвищеним ризиком ускладнень і вчасно надавати їм необхідну допомогу.

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