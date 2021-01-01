У МОЗ розповіли, як зміцнити здоров'я з перших днів нового року

Медики дали українцям кілька порад для підтримки імунітету й здорового способу життя

Новий рік – ідеальний момент для приділення часу собі та здоров'ю, а також для відмови від шкідливих звичок для підтримки здорового імунітету і способу життя.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Медики зауважили, що мільйони людей хворіють, отримують інвалідності та навіть помирають внаслідок нездорового способу життя.

«Це може стати причиною проблем зі здоров'ям, наприклад порушення обміну речовин, хвороб суглобів і скелета, серцево-судинних захворювань, діабету, надмірної ваги тощо», – йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ додали, що своє здоров'я можна й потрібно підтримувати в хорошій формі. Для цього медики радять робити наступні дії: