У МОЗ сказали, коли в Україні з'являться електронні лікарняні



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Електронні лікарняні для українців мають з'явитися до кінця літа

За словами заступника глави МОЗ, для появи електронних лікарняних його відомство зробило «дуже багато»

У Міністерстві охорони здоров'я України обіцяють що сервіс з електронних лікарняних запрацює до кінця літа.

Про це 2 липня повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

«МОЗ зробило дуже багато, щоб через 1,5-2 місяці електронні лікарняні нарешті запрацювали», – сказав він.

За словами заступника міністра, МОЗ вивчає можливість взаємодії eHealth з платформою Doc.ua, зокрема, можливості укладення декларації з сімейним лікарем в режимі онлайн через додаток Doc.ua.

Також МОЗ проводить роботу над розробкою електронних медичних висновків і можливістю отримання довідок про стан здоров'я в електронному вигляді.

Як повідомлялось, в Україні планували запровадити електронний лікарняний із 1 квітня 2020 року.

Проте міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що електронні лікарняні в Україні не вводяться через технічні проблеми, які виникли, зокрема, у зв’язку з поширенням Covid-19.

На початку березня 2020 року Кабінет міністрів увалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.