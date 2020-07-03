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    Здоров'я

    У МОЗ сказали, коли в Україні з'являться електронні лікарняні

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    <p>Електронні лікарняні для українців мають з'явитися до кінця літа</p> - У МОЗ сказали, коли в Україні з'являться електронні лікарняні

    Електронні лікарняні для українців мають з'явитися до кінця літа

    За словами заступника глави МОЗ, для появи електронних лікарняних його відомство зробило «дуже багато»

    У Міністерстві охорони здоров'я України обіцяють що сервіс з електронних лікарняних запрацює до кінця літа.

    Про це 2 липня повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

    «МОЗ зробило дуже багато, щоб через 1,5-2 місяці електронні лікарняні нарешті запрацювали», – сказав він.

    За словами заступника міністра, МОЗ вивчає можливість взаємодії eHealth з платформою Doc.ua, зокрема, можливості укладення декларації з сімейним лікарем в режимі онлайн через додаток Doc.ua.

    Також МОЗ проводить роботу над розробкою електронних медичних висновків і можливістю отримання довідок про стан здоров'я в електронному вигляді.

    Як повідомлялось, в Україні планували запровадити електронний лікарняний із 1 квітня 2020 року.

    Проте міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що електронні лікарняні в Україні не вводяться через технічні проблеми, які виникли, зокрема, у зв’язку з поширенням Covid-19.

    На початку березня 2020 року Кабінет міністрів увалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна діджиталізації
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